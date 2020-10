Curtea Constitutionala a respins sesizarea Avocatului Poporului impotriva legii carantinarii: Internarea obligatorie si detasarea medicilor, constitutionale

"In ziua de 20 octombrie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului posterior promulgarii, cu unanimitate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) si ale art.19 alin.(2)-(6) din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic si cu majoritate de voturi in ceea ce priveste dispozitiile art.19 alin.(1) din aceeasi lege, a respins, ca neintemeiata, exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.8 alin.(3)-(9) cu referire la sintagma "izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare" si ale art.19 din Legea nr.136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic sunt constitutionale in raport cu criticile formulate. Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului", arata reprezentantii CCR , intr-un comunicat de presa.Pe 7 august, Avocatul Poporului a atacat la Curtea Constitutionala prevederile articolului 8 din legea privin carantina, referitor la "izolarea intr-o unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare", dar si pe cele referitoare la detasare.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Avocatul Poporului recidiveaza si ataca "legi fundamentale". "Mie imi pare un atac impotriva intereselor fundamentale ale Romaniei" a spus seful Executivului.In sesizarea transmisa CCR, Avocatul Poporului prezinta motivele de neconstitutionalitate pe care le-a identificat."Solutia legislativa referitoare la izolarea unitate sanitara sau la o locatie alternativa atasata unitatii sanitare din cuprinsul art 8 este constitutionala, prin raportare la considerentele deciziei CCR, numai in masura in care acest tip de izolare se impune ca masura de ultima resort, dupa ce toate celelalte masuri de o severitate mai scazuta au fost epuizate", afirma Avocatul Poporului in sesizare.Institutia transmite, de asemenea, ca, din examinarea prevederilor ordinului ministrului Sanatatii privind modalitatea de aplicare a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor, se observa ca "plasarea in izolare in spatiul special desemnat se face prin efectul legii, fara a reglementa posibilitatea medicilor, directiei de sanatate publica si judecatorilor de a dispune aplicarea unei forme mai putin severe de izolare - izolarea la domiciliu -aceasta din urma fiind permisa doar asimptomaticilor"."Masura internarii obligatorii, avand trasaturile unei masuri restrictive de libertate, trebuie sa fie o masura de ultima resort", a mai transmis Avocatul Poporului.Avocatul Poporului considera ca, avand in vedere ca masura izolarii la domiciliu sau la locatia declarata nu se poate dispune pentru bolile cu risc crescut de transmitere, este pusa sub semnul intrebarii efectivitatea accesului liber la justitie , intrucat judecatorul se afla in imposibilitatea de a dispune o masura mai putin restrictiva.Prin urmare, considera Avocatul Poporului, legea "esueaza atat in obligatia sa de a apara sanatatea publica, cat si in obligatia constitutionala de a reglementa masura izolarii obligatorii ca masura de ultim resort".Avocatul Poporului apreciaza ca reglementarea posibilitatii masurii izolarii la domiciliu si pentru bolile apreciate ca fiind inalt contagioase precum si dreptul judecatorului de a dispune inlocuirea masurii ar fi raspuns exigentelor instituite de CCR."Un alt viciu este acela referitor la lipsa unor prevederi privind organele competente cu aducerea la indeplinire a masurii izolarii intr-o unitate sanitara, in cazul in care persoana a contagioasa se opune masurii. Legiuitorul ar fi trebuit sa reglementeze proceduri si garantii pentru toate partile implicate", a mai transmis institutia.De asemenea, Avocatul Poporului a atacat articolul 19 referitor la detasarea personalului.Avocatul Poporului considera ca prin dispozitiile articolului 19 "se reglementeaza o noua institutie juridica ce decurge din raporturile de munca denumite detasare, dar avand caracteristicile unui transfer fortat, ceea ce ar fi neconstitutional."Observam ca, desi legiuitorul opereaza cu notiunea de detasare, institutia juridica nou creata nu are caracteristicile proprii ale detasarii, asa cum este reglementata de Codul Muncii", a mai precizat Avocatul Poporului.