Elevii cer Avocatului Poporului sa sesizeze CCR: Guvernul legitimeaza abandonul scolar

Hibele actului normativ

Sefa CNE: Drepturile nu se tranzactioneaza

Ziare.

com

CNE sustine ca aceasta ordonanta incalca vointa Parlamentului Romaniei si avizul Consiliului Legislativ nr. 145/12 mai 2020 pentru propunerea legislativa privind prelungirea valabilitatii programelor de transport judetean si plaseaza problemele intampinate de catre elevii navetisti intr-un spectru derizoriu."Consiliul National al Elevilor a subliniat, in repetate randuri, faptul ca, mentinand transportul judetean in regim comercial, guvernantii legitimeaza abandonul scolar al elevilor, protejand interesele transportatorilor. Din aceasta perspectiva, consiliile judetene nu vor incheia contracte de serviciu public care sa prevada facilitati pentru elevi.De asemenea, elevii care calatoresc intre localitati din doua judete diferite cu ajutorul mijloacelor de transport rutier de persoane nu vor mai beneficia de reducerea de 50%, care era prevazuta in Legea educatiei nationale", explica elevii, intr-un comunicat de presa transmis Ziare.com.Potrivit sursei citate, facilitatile elevilor navetisti se vor acorda doar in cazul in care elevii nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu, masura care discrimineaza elevii care sunt scolarizati intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in cazul in care in localitatea de provenienta exista o unitate de invatamant preuniversitar.Astfel, elevii nu mai beneficiaza de dreptul general de a avea tarif redus cu 50% pentru transportul judetean si interjudetean, iar situatia elevilor navetisti inscrisi in cursurile unei institutii de invatamant preuniversitar particular este ignorata prin intermediul acestui act normativ - acesti elevi nu vor beneficia de facilitati."Problema transportului judetean si interjudetean ramane, astfel, nerezolvata, iar Guvernul ignora intr-un mod populist acest aspect, orientand atentia publica spre gratuitatea transportului feroviar pentru elevi.Incoerenta decizionala reprezinta o reala amenintare pentru asigurarea unui demers educational echitabil si o premisa a cresterii ratei abandonului scolar, prin incalcarea dreptului la invatatura prevazut in articolul 32 al Constitutiei Romaniei. De altfel, avand in vedere ca aceasta OUG nu a fost obiectul unei dezbateri publice, Executivul a incalcat Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala si a subminat principiul fructificarii unui cadru de guvernare deschis tuturor cetatenilor si mai ales a celor impactati direct de aceasta masura - elevii", precizeaza CNE.Antonia-Laura Pup, presedintele Consiliului National al Elevilor, sustine ca prin OUG nr. 70/2020 nu se rezolva problema elevilor navetisti, dar priveaza toti elevii din Romania de dreptul general de tarif subventionat in cadrul mijloacelor de transport rutier. Guvernul a incalcat vointa Parlamentului prelungind licentele operatorilor de transport, aspect sesizat inclusiv de Consiliul Legislativ.Drepturile elevilor nu se tranzactioneaza: nu poti sa dai elevilor o facilitate, in timp ce le limitezi alte doua", afirma Antonia-Laura Pup.