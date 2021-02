De ce sunt analistii militari impotriva infiintarii sindicatelor in armata: "Cream sindicat ca sa contestam ordinul?"

Niciun alt stat NATO nu are sindicate in structurile militare

Avocatul Poporului a atacat la CCR legea ce le interzice cadrelor militare sa se asocieze in sindicate

Pozitiile acestora au venit dupa ce Avocatul Poporului a contestat la CCR paragrafele din Legea Dialogului Social prin care acestor categorii profesionale le este interzisa aderarea la un sindicat "Nu stiu care este temeiul legal al actiunii Avocatului Poporului, insa cred ca militarii sunt functionari cu un statut special, au niste restrictii asumate, de exemplu nu pot face politica, nu se pot reuni in sindicate. Aceste restrictii sunt recompensate cu niste drepturi speciale, precum iesirea la pensie mai devreme.Ele fac parte dintr-un anumit echilibru. Este o alegere pe care cel care vine sub juramant o duce. Deci, dincolo de aspectele juridice, din punctul de vedere al acestor echilibre vorbim de o situatie acum corecta, echilibrata.Ar fi o situatie ciudata ca militarii sub ordin sa-si faca sindicat sa ceara ore suplimentare sau alte chestii de acest gen. Am avut deja aceasta problema cu politistii, care intre timp au devenit functionari publici cu statut special, si vedem cam care sunt evolutiile pentru aceasta forta care este civila. Personal as opta pentru mentinerea situatiei actuale, fara a comenta asupra aspectelor juridice.Pana la urma un militar cand depune jurmantul este la ordin, isi asuma viata respectiva cu aceste restrictii. A face sindicat deja mi se pare o pervertire a ideii de armata care tine de ordine, de ierarhie, de ordin - e singura institutie in care raspunzi la ordinul superiorului.Ce facem apoi, facem sindicatul care decide sa conteste ordinul sau sa nu respecte ordinul? Ideea de institutie militara, organizata pe criterii clare de subordonare, de ierarhie, nu se impaca cu idea de sindicat. Armata este transformata intr-o institutie semi-civila. Ce facem, alegem ordinul, contestam deciziile superiorilor?", a declarat analistul militar Iulian Chifu.Analistul militar Iulian Fota este si el de parere ca eliminarea acestei interdictii ar afecta chiar natura acestor institutii si subliniaza ca niciun alt stat NATO nu are sindicate in cadrul institutiilor militarizate."Este cea mai mare prostie ca in structurile militare sa permitem aparitia sindicatelor. Sigur, nu exista un model universal, fiecare stat are un specific institutional, traditiile proprii, insa nu am auzit sa existe sindicate prin alte state NATO in randul structurilor de genul armata sau a serviciilor de informatii, acolo unde ele au o organizare de tip militar.Nu trebuie confundate asociatiile sau organizatiile de exprimare profesionala cu sindicatele. In Germania are o structura neguvernamentala ce functioneaza intr-o relatie de parteneriat cu ministerul apararii si care se ocupa de promovarea etosului militar si inclusiv, in anumite situatii, sa puna in discutii probleme ce sunt in interesul militarilor.Insa acest tip de organizatii nu sunt sindicate. Pentru ca, principala atributie, drept a unui sindicat este dreptul la greva . Daca cream sindicate in interiorul structurilor militare mai bine le desfintam.Vor crea atata dezordine si atatea probleme pe linia de comanda incat aceste structuri vor deveni ineficiente. Nu poti sa mergi cu idea de sindicat in aceste institutii unde este un alt tip de cultura. Daca dispare acest lucru atunci o sa-i platim degeaba", este de parere si analistul militar Iulian Fota. Avocatul Poporului a formulat exceptie de neconstitutionalitate privind prevederi din Legea dialogului social si o sintagma din Legea privind statutul cadrelor militare, considerand ca interzicerea absoluta a dreptului de asociere in sindicate a cadrelor militare este contrara dispozitiilor constitutionale si conventionale."Prevederile articolului 4 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu referire la personalul militar, precum si sintagma 'cu exceptia celor sindicale' din cuprinsul dispozitiilor articolului 29, alineat 1, litera e din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, aduc atingere art. 20 art. 40 alin. (1) si art. 53 din Constitutia Romaniei, prin raportare la art. 11 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale", prevede exceptia de neconstitutionalitate postata, miercuri, pe site-ul Avocatului Poporului.Articolul 4 din Legea nr. 62/2011 stipuleaza ca persoanele care detin functii de demnitate publica conform legii, magistratii, personalul militar din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Protectie si Paza, Serviciul de Informatii Externe si din Serviciul de Telecomunicatii Speciale, unitatile si/sau subunitatile din subordinea ori coordonarea acestora nu pot constitui si/sau adera la o organizatie sindicala.Potrivit articolului 29, alineat 1, litera e din Legea nr. 80/1995, cadrelor militare in activitate le este restransa exercitarea unor drepturi si libertati astfel: e) constituirea in diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-stiintific, cultural, sportiv-recreativ sau caritabil, cu exceptia celor sindicale ori care contravin comenzii unice, ordinii si disciplinei specifice institutiei armatei, este permisa in conditiile stabilite prin regulamentele militare."Interzicerea absoluta a dreptului de asociere in sindicate a cadrelor militare este contrara dispozitiilor constitutionale si conventionale, care garanteaza dreptul de asociere a cetatenilor in sindicate, masura fiind o ingerinta nejustificata si disproportionata in raport cu scopul urmarit.Sub acest aspect, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a stabilit ca exceptiile de la regula dreptului de asociere trebuie interpretate in mod restrictiv si doar motive pertinente si serioase pot justifica restrictiile acestui drept. Orice incalcare trebuie sa corespunda", afirma Avocatul Poporului.