Când judecă CCR cele patru sesizări AUR împotriva pachetelor de legi asumate de Guvernul Bolojan

Curtea Constituțională a României urmează să discute pe 24 septembrie sesizările depuse de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) împotriva pachetelor de legi impuse prin angajarea răspunderii Guvernului Bolojan, au precizat marți, 9 septembrie, oficiali ai CCR.

AUR a anunțat, marți, că a depus la Curtea Constituțională patru sesizări de neconstituționalitate împotriva pachetelor de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea în Parlament.

Alianța pentru Unirea Românilor a evidențiat că proiectele au fost adoptate 'fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor și fără un vot democratic'.

'Prin această manevră, puterea executivă a confiscat rolul Parlamentului și a călcat în picioare principiile fundamentale ale statului de drept. Analiza proiectelor adoptate prin această procedură abuzivă arată un tablou alarmant: încălcări constituționale de o gravitate excepțională, un atac sistematic asupra separației puterilor în stat și o tentativă deliberată de concentrare a puterii legislative în mâinile Guvernului.

Invocarea 'urgenței' pentru justificarea procedurii excepționale reprezintă o minciună instituțională. Probleme precum deficitul bugetar excesiv sau criza din sănătate nu au apărut peste noapte. Ele datează de ani de zile, timp în care guvernele succesive au refuzat să acționeze pe cale democratică.

Crearea artificială a urgenței și folosirea ei ca pretext pentru a ocoli Parlamentul reprezintă o fraudă constituțională și o sfidare a principiului bunei-credințe', se arată într-un comunicat al AUR transmis AGERPRES.

AUR speră ca judecătorii Curții Constituționale 'să respingă în integralitate aceste proiecte și să transmită un semnal ferm că democrația românească nu poate fi desființată prin artificii legislative'.

'România nu poate fi împinsă spre autoritarism de un guvern care confundă responsabilitatea cu abuzul de putere', a mai transmis AUR.

