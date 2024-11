CCR, condamnare cu renumărare

Un laitmotiv al vieții politice din ultimii ani este acela conform căruia „Deciziile Curții Constituționale se respectă, nu se comentează, nu se pun la îndoială!” Dragi cititori, nu există lucruri de necomentat decât în dictatură. Libertatea de a dezbate orice și oricând este un drept câștigat cu sacrificii inimaginabile. Trebuie respectate deciziile nepopulare ale autorităților statale? Evident, este un principiu democratic fundamental. Este însă de ordinul evidenței, o Românie puternică, stabilă și predictibilă are nevoie de o reformare majoră a Curții Constituționale, în acest moment instituția în cauză este o piatră de moară agățată la gâtul democrației românești: politicieni cu partizanate și interese de grup sunt spoiți în judecători neutri aflați aparent în slujba binelui public. Spaima Curții Constituționale de meritocrație și profesionalism ar trebui să înceteze, locul politicienilor ar trebui luat de profesioniști ai domeniului juridic selectați exclusiv pe criterii de merit, prin mecanisme solide și transparente.

O societate civilă anesteziată este o societate fără capacitate de reacție spontană a cetățenilor sau grupurilor de cetățeni față de deciziile nedemocratice ale statului. Într-un astfel de mediu, atacurile împotriva democrației trec ușor pe sub radar, o societate civilă amorțită este o vulnerabilitate de țară. Abordările de tipul „Nu este treaba mea cât timp nu sunt afectat direct” sunt greșeli pe care în calitate de cetățeni nu mai avem voie să ni le permitem. Sfidarea voinței populare de către Curtea Constituțională este este un element specific autocrațiilor și din păcate nu este un episod izolat în peisajul ultimilor ani. Cenzurarea de către un organism profund politizat și decredibilizat a voinței exprimată de către cetățeni în mod democratic prin vot, nu ar fi fost posibilă într-un stat cu democrație consolidată în care comunitatea reunită în agora ar fi avut preocupări civice și ar fi fost preocupată de bunul mers la lucrurilor. Într-un astfel de stat organismul care ar fi atacat esența democrației ar fi fost copleșit de reacția socială de blam generată de societatea respectivă. Nu este cazul la noi, în ultimii 35 de ani clasa politică a lucrat pentru reducerea societății civile la stadiul de instrument politic util în folosirea ocazională. Timp de decenii statul român a construit o cultură a resemnării prin inhibarea atitudinii, încurajarea neimplicării civice și a lipsei de reacție, prin ascunderea problemelor și cosmetizarea favorabilă a realității. Majoritatea consultărilor organizate de instituțiile statului cu societatea civilă au fost fictive și realizate în scopul validării demersurilor dorite. În mod tradițional interesele de grup sau individuale au prevalat mai mereu în fața intereselor publice.

Ads

În prezența unei amenințări externe reale, soluția de contracarare nu este lovitura cu ghioaga în moalele propriului cap. Pentru a reacționa în fața abuzului sau pericolului este important să ai capacitatea de a le conștientiza. Pentru îndeplinirea acestui deziderat ar fi fost nevoie de un sistem educațional sănătos, puternic, performant. Nu este cazul, sistemul de învățământ este sufocat în mod tradițional de politizare și interese obscure. Nu întâmplător, reacțiile individuale de nemulțumire - împotriva factorului politic - exprimate prin diverse medii virtuale reflectă un nivel educațional precar.

Pe acest fond întreținut, cultivat și studiat, politicienii cu robe (din CCR) pot călca (nestingheriți) în picioare voturile românilor, fără vreun fel de ripostă sau opoziție. La cel mai înalt for constituțional ar trebui să se tragă concluzii înțelepte bazate pe lege, nu țepe, palme sau sfori. Politicienii nu au dreptul să scoată voturile din urne atunci când rezultatele nu le sunt favorabile, respectarea dreptului la vot este un pilon fundamental al unei societăți civilizate. La acest moment România încetează să mai fie o democrație europeană, condamnarea pe care și-a dictat-o singură este una apăsătoare: fără suspendare, cu executare și renumărare.

Ads

Zeno Sustac este doctor in filosofie, conflictolog, mediator, avocat, parinte, membru in Consiliul de Mediere din anul 2009, expert european in domeniul medierii, scriitor in domeniul Rezolvarii Alternative a Disputelor, coordonator & fondator al grupului "Parintii Elevilor din Romania" si Presedinte al Asociatiei pentru DepolitizareaEducatiei.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

Ads