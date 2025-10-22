Cine ar trebui să demisioneze în urma deciziei CCR? „Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. S-a așteptat mai mult de la mandatul său”

Curtea Constituțională a respins reforma pensiilor magistraților, una dintre cele mai importante inițiative ale Guvernului condus de Ilie Bolojan. Judecătorii au declarat legea neconstituțională pe motive de formă, invocând lipsa avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), nu de fond, astfel că lupta nu este pierdută.

Decizia deschide o nouă criză în coaliția de guvernare și pune sub semnul întrebării mandatul premierului, care își asumase răspunderea în Parlament pentru acest pachet de reforme. Potrivit unor surse politice, scenariul plecării lui Ilie Bolojan a fost discutat informal, iar numele vehiculate pentru un eventual interimat au fost Cătălin Predoiu, ministrul de Interne, și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Tensiunile s-au amplificat după ce marți PSD a părăsit discuțiile din coaliție. Social-democrații au cerut înființarea unui grup de lucru la nivelul liderilor coaliției pentru a rescrie legea și a stabili criterii noi privind pensiile de serviciu, însă Ilie Bolojan ar vrea să coordoneze personal această reformă.

Contextul deciziei CCR complică și mai mult relațiile din interiorul alianței. Patru dintre judecătorii care au admis sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție asupra legii pensiilor magistraților au fost numiți de PSD în actuala componență a Curții Constituționale, un detaliu de remarcat având în vedere că social-democrații încearcă să ocolească orice reformă reală.

În timp ce partenerii de coaliție evită declarațiile tranșante, doar AUR a cerut public demisia premierului. Președintele PSD - Sorin Grindeanu consideră că „nu se impune demisia lui Ilie Bolojan, indiferent de verdictul Curții asupra acestui pachet legislativ”.

Consultantul politic Radu Turcescu, expert în comunicare politică și specialist în managementul crizelor, a analizat pentru Ziare.com criza din jurul reformei pensiilor magistraților, care riscă însă să lase urme adânci în coaliție și să testeze pentru prima dată serios soliditatea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

„A declarat ca va demisiona, deși nimeni nu prea a înțeles legătura”

Radu Turcescu este de părere că premierul traversează un moment complicat fiindcă așteptările de la mandatul său au fost mai mari. Declarația privind demisia a părut mai degrabă confuză, fără o legătură clară cu momentul CCR, indică consultantul politic.

„Ilie Bolojan se află într-o situație dificilă. Cu siguranță, s-a așteptat mai mult de la mandatul său de premier. A declarat ca va demisiona, deși nimeni nu prea a înțeles legătura”, a expus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

Ori demisionează, ori stă și luptă

Expertul consideră că premierul traversează o etapă dificilă și trebuie să decidă rapid ce direcție alege. În opinia sa, indecizia premierului riscă să-i afecteze credibilitatea politică și imaginea publică.

„Cred ca Ilie Bolojan are de ales. Ori demisionează, ori stă și luptă. Dar dansul ăsta: azi demisionez, mâine nu, este mai puțin indicat”, a spus Radu Turcescu pentru Ziare.com.

