De la noi acum, de la speciali poate mai târziu...

Autor: Dan Ivanescu - Psiholog/Psihoterapeut in formare
Marti, 21 Octombrie 2025, ora 20:01
A grăit Curtea Constituțională a României ieri și ne-a spus că nu se pot aduce magistrații la nivelul plebei cu vârsta de pensionare și cu un nivel calculat al pensiilor cât de cât normal, că să iei pensie mai mare ca salariul este cel puțin ciudat, să nu spunem nesimțit de-a dreptul.

După ce doamna de la Consiliul Superior al Magistraturii ne-a dat peste nas cu obligațiile multe și grele pe care le au ei, comparativ cu noi, restul, acum vine și CCR-ul și ne arată degetul. Și se mai întreabă politicienii de ce nu vine lumea la vot sau pentru care motiv ai un număr de votanți foarte mare pe ceea ce înseamnă extremism... Răspunsul este simplu: ne-am săturat de hoți, șmecheri, manevratori, învârtitori, pilăreală, aroganță, nesimțire, prostie și o foarte mare lipsă de asumare, împreună cu foarte multă ipocrizie și multă vorbărie fără nimic în spate sau în față.

Avem o clasă politică plină de inspectori, adică toți inspectează și văd probleme, apoi arată cu degetul și după ne spun că aia nu se poate face, că unul sau altul este vinovat. Și în continuare nu am auzit scuze de la oamenii din politică pentru promisiunile făcute, de care nu s-au ținut. Îl aștept pe domnul președinte cu scuze, că nu s-a ținut de cuvânt să nu se mărească TVA.

Impotența pare a fi cuvântul care definește această coaliție, mai ales când este vorba să taie de la ai lor — pile, relații, sinecuriști — că de la noi s-a rezolvat repede și probabil nici nu au terminat.

Dacă eu vreau să fac ceva și nu pot, mă retrag după ce văd că nu se poate. Nu o fac pe eroul sau să cer să fiu respectat pentru că am făcut sacrificii. M-am săturat de așa-zișii eroi care reușesc prea puțin din ce promit.

Eroi sunt profesorii și educatorii care, pe salarii de nimic, încearcă să clădească viitorul nostru. Eroi sunt medicii și asistentele care ajung la epuizare și își riscă viața. Eroi sunt pompierii care își riscă viața pentru noi toți. Erou este mama unui copil care muncește într-un supermarket, care de cele mai multe ori îi dă un salariu de nimic. Eroi sunt cei din diverse ONG-uri care își sacrifică timpul și banii să acopere lipsurile acestui stat prost condus. Eroi sunt cei din presă care își fac meseria cu cinste și profesionalism, ca noi să mai putem afla ce măgării se mai fac din partea unora. Eroi sunt cei care mătură străzile și riscă să fie loviți cu mașina de vreo beizadea.

Dragi politicieni, dumneavoastră nu sunteți eroi și nici victime, așa că faceți bine să începeți să puneți binele nostru, al tuturor, în fața propriilor interese, până nu este prea târziu pentru noi toți.

--------

Dan Ivanescu este psiholog dedicat, cu peste 17 ani de experienta in practica clinica, consiliere psihologica individuala si de grup, in mediul privat si public. Cu rezultate semnificative in consilierea pacientilor - copii si adulti cu probleme de sanatate mintala.

