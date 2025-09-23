Decizia privind pensiile magistraților, amânată de CCR. Este așteptată să se pronunțe pe celelalte proiecte de legi pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea SURSE

Curtea Constituțională a României nu va decide miercuri, 24 septembrie, în ce privește pensiile magistraților, au declarat surse apropiate discuțiilor. CCR este așteptată, însă, să se pronunțe pe celelalte patru proiecte de legi pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea.

Potrivit surselor citate, decizia de amânare a fost deja luată din cauza neînțelegerilor privind majorarea etapizată a vârstei de pensionare a magistraților la 65 de ani și din cauza unui risc de a declara legea neconstituțională înainte de reuniunea miniștrilor de finanțe din țările UE (Consiliul Afaceri Economice și Financiare – ECOFIN) programată pentru data de 10 octombrie, scrie G4Media.

La reuniunea ECOFIN vor fi evaluate măsurile de austeritate adoptate de Guvernul Bolojan privind reducerea deficitului și s-ar putea să se decidă o eventuală punere în discuție a suspendării fondurilor europene.

Proiectele de legi care ar trebui să fie dezbătute miercuri de CCR:

- Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea unor acte normative și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății;

– Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;

– Proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome;

– Proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

În timp ce legea privind pensiile speciale a fost atacată la CCR de Înalta Curte, celelalte patru proiecte de legi au fost atacate de către partidele din opoziție: AUR, SOS România și POT.

