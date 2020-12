Asociatia ACCEPT: CCR a oprit un atac grav asupra democratiei si a libertatilor de gandire, exprimare si autonomie academica

"CCR a oprit un atac grav asupra democratiei si a libertatilor de gandire, exprimare si autonomie academica. De asemenea, decizia CCR indica faptul ca legislativul si executivul trebuie sa coopereze pentru consolidarea si apararea drepturilor femeilor si persoanelor transgender, in contextul implementarii Conventiei de la Istanbul, si nu sa submineze reformele in domeniul combaterii violentei de gen si a discriminarii", se precizeaza in comunicatul asociatiei.Reprezentantii ACCEPT afirma ca hotararea CCR permite ca inegalitatea de gen si nerespectarea identitatii de gen - probleme cronice in societatea romaneasca - sa fie dezbatute intr-un cadru educational care permite dezbaterile deschise si analizarea acestor subiecte."Pentru persoanele transgender este vital ca identitatea trans sa faca parte din discutiile scolare si universitare, pentru a micsora gradul de discriminare cu care se confrunta elevii si studentii transgender si non-binari. Studentii la drept, medicina, psihologie, sociologie vor putea continua sa invete despre gen, pentru a oferi in cariera lor servicii adecvate femeilor si persoanelor trans. Mai mult, hotararea CCR anuleaza atitudini transfobe si misogine din interiorul Parlamentului", a declarat Patrick Braila, activist pentru drepturile persoanelor trans si co-presedinte al ACCEPT."Decizia CCR de astazi este un pas important - ea recunoaste faptul ca genul si, implicit, persoanele transgender exista in realitatea juridica si factuala din Romania. Aceasta realitate, odata recunoscuta de CCR, trebuie respectata in masurile legislativului si executivului - nu numai in educatie, dar si in sanatate, in domeniul ordinii publice si in alte servicii publice in care persoanele transgender au dreptul sa fie tratate cu acelasi respect si profesionalism cu care este tratat orice cetatean, tinandu-se cont de identitatea lor de gen." a declarat Iustina Ionescu, avocata de drepturile omului si membra a Asociatiei ACCEPT.Decizia CCR a fost luata in urma sesizarii de neconstitutionalitate venita din partea Presedintelui Romaniei catre CCR. Organizatiile de studenti si elevi, lumea academica, precum si asociatiile pentru drepturile femeilor si pentru drepturile LGBTI din Romania si Europa au intervenit in fata CCR atat pentru respectarea autonomiei academice si drepturilor studentilor si ale elevilor, cat si pentru ca Romania sa isi respecte angajamentele luate prin semnarea Conventiei de la Istanbul si la CEDO.