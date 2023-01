Basescu a sesizat CCR: Magistratii judeca de ziua presedintelui

Curtea Constitutionala judeca pe 4 noiembrie, de ziua presedintelui Traian Basescu, sesizarea acestuia referitoare la abrogarea articolului privind presiunile la adresa Justitiei, relateaza B1 Tv.

Seful statului a anuntat, joi, ca ataca la Curtea Constitutionala legea privind abrogarea articolului 276 din Codul Penal, motivul principal fiind intimidarea Justitiei.

Basescu ataca la CCR abrogarea articolului privind presiunile la adresa Justitiei

"Atac legea asa cum a fost ea votata, o atac la CCR. Motivul principal este acela de intimidare a Justitiei. Atac propunerea legislativa de abrogare la CCR, in speranta ca acolo voi avea castig de cauza, daca nu am avut in Parlament si in relatia cu Guvernul, care sustine abrogarea articolului, in numele unei iluzorii libertati de exprimare. Are limitele ei, pana afecteaza dreptul tau la imagine, la o viata decenta", a declarat Traian Basescu.

Pe 30 septembrie, plenul Camerei Deputatilor a adoptat abrogarea articolului respectiv, respingand astfel cererea anterioara de reexaminare facuta de Traian Basescu.

Art. 276 din Codul Penal prevede: "Fapta persoanei care, pe durata unei proceduri judiciare in curs, face declaratii publice nereale referitoare la savarsirea, de catre judecator sau de organele de urmarire penala, a unei infractiuni sau a unei abateri disciplinare grave legate de instrumentarea respectivei cauze, in scopul de a le influenta sau intimida, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda".

Ads