Tariceanu, dezamagit de decizia CCR: De acum inainte oricare parlamentar va putea sa fie anchetat de ce a votat intr-un fel sau de ce nu a votat

"Senatul, presedintele interimar al Senatului, domnul Robert Cazanciuc a facut cu ceva vreme in urma aceasta sesizare catre Curte. Totul a pornit de la o slicitare de la ANI pentru anularea mandatului unui senator care a fost inainte de 1996 gasit in incompatbilitate. Dupa alegerile din 2016, acest domn senator a castigat mandatul de senator in Giurgiu si mandatul lui a fost validat de AEP si el a depus ulterior juramantul. Solicitarile ANI si ale Parchetului vizau ridicarea mandatului de senator.Presedintele Senatului reprezinta institutia, nu poate decide in numele senatului. Solicitarea a fost pusa pe Bp care a repartizat solicitarea ANI si a Parchetului catre Comisia juridica. Comisia juridica nu a dat curs solicitarilor. PICCJ a considerat ca eu am facut un abuz in functie. Parlamentarii care nu au votat, nu erau ai ALDE , erau de la toate partidele. Nimeni nu are dreptul sa ceara unui parlamentar sa voteze intr-un fel sau sa nu voteze. Prin aceasta decizie principiul nulitatii votului imperativ este incalcata", a afirmat joi Calin Popescu Tariceanu.El a adaugat ca viitorii parlamentari trebuie sa stie ca de acum incolo Parchetul ii va putea ancheta pentru modul in care voteaza, ceea ce este extrem de periculos pentru independenta alesilor."Cu alte cuvinte, de acum inainte o sa ne trezim, nu e vorba de persoana mea, oricare parlamentar va putea sa fie anchetat de Parchet de ce a votat intr-un fel sau de ce nu a votat. Ceea ce este extrem de periculos pentru ca nu numai ca se infrange acest principiu, dar independenta parlamentarilor e in acest fel incalcata si sigur ca toti parlamentarii care candideaza pentru functie trebuie sa stie ce ii asteapta pe viitor. oricand se pot trezi cu o ancheta a Parchetului in legatura cu voturile pe care le-au exprimat sau cum este cazul la Senat, despre cazul in speta, nici macar nu s-a votat. Asta este pe scurt situatia in care ne vom gasi de azi incolo si trebuie sa va spun inca o data ca nu este o problema a mea personala, ci o problema care vizeaza absolut toti parlamentarii, toti presedintii Senatului, Camerei. Sunt curios cum se va proceda de acum inainte, dandu-se frau liber acestor actiuni ale Parchetului", a completat Tariceanu.Acesta a mai spus ca unii sunt determinati sa gaseasca solutii sa il scoata din joc, in contextul apropierii alegerilor parlamentare. "Se pare ca apropierea alegerilor ii determina pe unii sa gaseasca solutii pentru a ma scoate din joc. Va reamintesc ca 4 ani am fost obiectul unei anchete penale a DNA . Cei care cred ca in felul acesta voi deveni mai putin critic la adresa presedintelui sau Guvernului, se insala. Nu voi ezita sa ii critic. Nu voi face momentan nimic, pentru ca decizia CCR nu a fost publicata. Nici nu trebuie sa fac nimic. Asteptam sa vedem care e motivatia. Vom vedea care e motivatia deciziei Curtii si in functie de aceasta probabil institutiile la Parchet vor actiona intr-un anume fel", a conchis Tariceanu.Curtea Constitutionala a respins joi, cu majoritate de voturi, conflictul juridic dintre Senat si Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ).Cristian Marciu a fost declarat incompatibil de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in martie 2015, prin decizie definitiva. Instanta a stabilit ca senatorul a fost in stare de incompatibilitate incepand din 2010, cand a ocupat functia de consilier judetean si vicepresedinte al CJ Giurgiu si calitatea de actionar al unei firme de constructii, SC Profi Crim Construct, fiind inregistrat si ca PFA.In martie 2017, Agentia Nationala de Integritate (ANI) a cerut Senatului sa vacanteze mandatul lui Marciu ( PSD ) din cauza incompatibilitatii. Calin Popescu Tariceanu a anuntat, in luna ianuarie a acestui an, ca i s-a adus la cunostinta ca este suspect intr-un dosar de abuz in functie, in legatura cu mandatul unui senator care se afla in incompatibilitate.