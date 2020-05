Oficial: CCR a admis sesizarea lui Iohannis pe legea care reglementeaza invatamantul online

Ziare.

Plenul Curtii Constitutionale a dezbatut, miercuri, in cadrul controlului anterior promulgarii, obiectia de neconstitutionalitate a Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, obiectie formulata de presedintele Romaniei."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea pentru completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011 este neconstitutionala, in ansamblul sau", arata CCR.Decizia este definitiva si general obligatorie si se comunica presedintelui Romaniei, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si primului-ministru. Argumentele retinute in motivarea solutiei pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziei, care se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.Presedintele Klaus Iohannis a trimis, in 11 mai, Curtii Constitutionale, o sesizare de neconstitutionalitate asupra Legii pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, aceasta fiind facuta in temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.Seful statului arata ca in cazul acestei legi la Camera decizionala - Senatul - "s-a produs o schimbare de esenta, contrara expunerii de motive, reflectata in forma initiatorului si in cea adoptata in prima Camera sesizata" si incalca principiul bicameralismului. De asemenea, Iohannis considera ca faptul ca legea va fi pusa in aplicare la o data anterioara intrarii ei in vigoare este de natura a aduce atingere art. 78 din Constitutie.