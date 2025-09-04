CCR a amanat, pentru a patra oara, luarea unei decizii pe legea care nu-l lasa pe Dragnea in Guvern

Joi, 27 Aprilie 2017, ora 13:08
6760 citiri
CCR a amanat, pentru a patra oara, luarea unei decizii pe legea care nu-l lasa pe Dragnea in Guvern
Foto: Arhiva site CCR

Curtea Constitutionala (CCR) a amanat, joi, pentru a patra oara, luarea unei decizii in cazul Legii 90/2001 care interzice persoanelor condamnate penal sa detina functii in Guvern, act normativ care il impiedica pe Liviu Dragnea sa devina premier.

Urmatoarea dezbatere va avea loc pe 4 mai.

Surse din CCR au declarat pentru News.ro ca decizia a fost amanata pentru ca plenul Curtii nu era legal constituit pentru a da o hotarare, nefiind in cvorum.

CCR a amanat luarea unei decizii si in sedintele din 7 martie, 21 martie si 4 aprilie, iar presedintele Valer Dorneanu a spus ca este cea mai grea solutie pe care Curtea a avut-o de dat pana acum.

Sesizarea a fost facuta la inceputul lunii ianuarie de catre Victor Ciorbea, la o zi dupa ce Guvernul Grindeanu a depus juramantul la Palatul Cotroceni.

"E cea mai grea solutie pe care am avut-o de dat pana acum, pentru ca problemele sunt mai ales de apreciere politica (...) Noi nu ne ghidam neaparat dupa presiunea mediatica, nici dupa cea politica, pentru ca aceea exista tot timpul, de fapt ambele exista. Vrem intai sa fim impacati cu constiinta noastra si cu convingerea ca solutia pe care o dam corespunde interpretarii exacte a Constitutiei si sensului legiuitorului, in masura in care el este in concordanta cu principiile constitutionale", a spus presedintele Curtii, Valer Dorneanu, dupa sedinta CCR din 21 martie.

In urma acestor afirmatii, judecatorii CCR i-au solicitat lui Valer Dorneanu sa nu mai faca declaratii presei, deoarece afecteaza imaginea Curtii Constitutionale, toate deciziile urmand a fi anuntate prin comunicate de presa.

CCR a fost sesizata in legatura cu articolul 2 din Legea 90/2001. Acest articol prevede: "Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia romana si domiciliul in tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc in unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1) ".

Avocatul Poporului a precizat ca "prevederile art. 2 din Legea nr. 90/2001 incalca principiul echilibrului puterilor in stat, nu intrunesc cerintele constitutionale de previzibilitate si proportionalitate a legii si nu permit recunoasterea dreptului la diferenta pentru ocuparea, in conditii de egalitate si fara restrictii nerezonabile, a unei functii ce implica exercitiul autoritatii de stat".

