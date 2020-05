CCR a decis: OUG care reglementeaza starea de alerta e constitutionala, dar exista niste conditii

Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica

OUG este constitutionala, in masura in care restrangerea drepturilor si libertatilor se face prin lege potrivit art 52 din Constitutie, ne-au explicat sursele citate.A fost o decizie de interpretare, respectiv prevederile articolului 4 din OUG 21/2004 sunt constitutionale in masura in care nu se restrang drepturile si libertatile cetatenilor.Art 52 se refera la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si prevede:"(1) Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei.(2)(3) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare. Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta".Potrivit acelorasi surse, judecatorii constitutionali au respins, in unanimitate, sesizarea Avocatului Poporului privind articolul 2 litera f din OUG 21/2004.CCR a avut pe agenda de azi sesizarea Renatei Weber, care ridica o exceptie de neconstitutionalitate referitoare la OUG 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta.Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutie, delegarea unor atributii de legiferare catre autoritati administrative avand ca finalitate restrangerea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale incalca principiul separatiei puterilor, precum si prevederile constitutionale potrivit carora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a tarii."Avocatul Poporului considera ca ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 21/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, nu respecta principiul previzibilitatii legii prin definirea defectuoasa a 'starii de alerta', care, neavand consacrare constitutionala, presupune o circumstantiere detaliata, la nivel infraconstitutional, a cazurilor in care se poate declara.In realitate, legea prevede doar ca se pot lua de catre organe administrative orice masuri, deci inclusiv de restrangere a exercitiului unor drepturi, desi art. 53 din Constitutie prevede clar ca acest lucru poate fi facut numai prin lege.In lipsa prevederii unui termen pentru care se poate dispune starea de alerta, ba mai mult, reglementarea posibilitatii extinderii acestuia prin act administrativ, se ajunge in ipoteza in care restrangerea temporara a exercitarii unor drepturi si libertati fundamentale capata caracterul unei ingradiri permanente aducand astfel atingere insusi dreptului, ceea ce este contrar art. 53 alin. (2) din Constitutie", explica Avocatul Poporului.Tot miercuri proiectul de lege initiat de Guvern privind masurile pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in situatia de alerta este dezbatut si votat de Camera Deputatilor.Marti, Senatul a adoptat acest proiect , forma propusa de Guvern fiind modificata prin aprobarea mai multor amendamente PSD.