CCR amana decizia pe legea privind mandatele alesilor locali

Decizia a fost amanata pana pe 3 iunie, au declarat surse din cadrul CCR pentru Mediafax.Este vorba despre o propunere legislativa a UDMR prin care mandatele primarilor si celorlalti alesi locali se lungesc de la 4 la 5 ani. Propunerea legislativa a fost depusa la inceputul lunii februarie de catre mai multi senatori si deputati ai UDMR, condus de Kelemen Hunor, si a trecut tacit de Camera Deputatilor, in conditiile in care activitatea Parlamentului a avut de suferit din cauza restrictiilor impuse pentru COVID-19.Proiectul de lege prevede ca mandatele primarilor, consilierilor locali si judeteni cresc de la 4 la 5 ani, mentionandu-se explicit ca "prevederile prezentei legi intra in vigoare incepand cu mandatul autoritatilor administrate (sic!) publice locale alese in anul 2020".De asemenea, la 13 mai, PSD a obtinut prin vot in plen ca Parlamentul sa stabileasca data alegerilor locale, nu Guvernul, asa cum prevede legea actuala. PNL a contestat legea adoptata la Curtea Constitutionala.