CCR: Parlamentul nu poate stabili data alegerilor locale. OUG care prelungeste mandatele, neconstitutionala

Curtea Constitutionala a decis miercuri, cu majoritate de voturi, ca ordonanta de urgenta prin care au fost prelungite mandatele alesilor locali este neconstitutionala.Actele normative care se refera la prelungirea mandatelor alesilor, dar si cine stabileste data alegerilor sunt neconstitutionale, precizeaza surse din CCR.In cazul admiterii uneia dintre sesizari, s-a stabilit ca prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale se face in Parlament, nu prin OUG. Adica prelungirea mandatelor trebuie facuta doar prin lege.Pentru a doua sesizare, CCR a hotarat ca exista un paralelism legislativ pe care Constitutia nu il agreeaza, au precizat sursele citate.Astfel, data alegerilor locale va trebui sa fie stabilita in interiorul perioadei cu care vor fi prelungite mandatele alesilor locali.Parlamentul va trebui sa discute cu Guvernul, in colaborare constitutionala.Pe 13 mai, plenul Camerei Deputatilor a adoptat OUG privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cuprinse in perioada 2016-2020, cu amendamente."Mandatele in curs ale primarilor, primarului general al municipiului Bucuresti, presedintilor de consilii judetene, consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucuresti si consiliilor judetene se prelungesc cu cel mult 6 luni de la data incetarii starii de urgenta sau starii de alerta", stipuleaza proiectul.Acesta mai prevede ca procedurile privind organizarea alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale se initiaza in termen de 6 luni de la data expirarii duratei starii de urgenta sau starii de alerta, iar data alegerilor se stabileste prin lege organica, cu cel putin 75 de zile inaintea votarii.Imediat, liderul deputatilor PNL, Florin Roman, a anuntat atunci ca liberalii vor ataca la CCR propunerea legislativa care are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale.