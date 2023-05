CCR: Dezlegarea data de Curtea Suprema privind insulta si calomnia, neconstitutionala

Curtea Constitutionala a Romaniei a decis, luni, ca este neconstitutionala dezlegarea data problemelor de drept judecate prin Decizia Inaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite nr.8 din 18 octombrie 2010 prin care s-a stabilit ca normele de incriminare a insultei si calomniei nu sunt in vigoare.

Potrivit unui comunicat CCR, Curtea, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate avand ca obiect dispozitiile art. 414 indice 5 alin.4 din Codul de procedura penala si a constatat ca "dezlegarea data problemelor de drept judecate" prin Decizia ICCJ - Sectiile Unite nr.8 din 18 octombrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 416 din 14 iunie 2011, este neconstitutionala, contravenind Constitutiei si Deciziei Curtii Constitutionale nr.62 din 18 ianuarie 2007.

Decizia CCR este definitiva si general obligatorie, argumentatia retinuta in motivarea solutiei va fi prezentata in cuprinsul deciziei, care se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Consiliului Superior al Magistraturii si Judecatoriei Iasi - Sectia penala si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

In 18 octombrie 2010, ICCJ a admis recursul in interesul legii declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si sesizarea Colegiului de conducere al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, in sensul ca: "Normele de incriminare a insultei si calomniei cuprinse in art. 205 si 206 din Codul penal, precum si prevederile art. 207 din Codul penal privind proba veritatii, abrogate prin dispozitiile art. I pct. 56 din Legea nr. 278/2006, dispozitii declarate neconstitutionale prin Decizia nr. 62 din 18 ianuarie 2007 a Curtii Constitutionale, nu sunt in vigoare. Obligatorie, potrivit art. 4142 alin. 3 din Codul de procedura penala".

In 18 ianuarie 2007, CCR a constatat ca dispozitiile art.I pct.56 din Legea 278/2006 pentru modificarea si completarea Codului penal, precum si pentru modificarea si completarea altor legi, partea referitoare la abrogarea art.205, 206 si 207 din Codul penal, sunt neconstitutionale.

Dispozitiile art. 205, 206 si 207 din Codul penal, abrogate prin art.I pct.56 din Legea 278/2006, au urmatorul cuprins: art.205 - Insulta "Atingerea adusa onoarei ori reputatiei unei persoane prin cuvinte, prin gesturi sau prin orice alte mijloace, ori prin expunerea la batjocura, se pedepseste cu amenda. Aceeasi pedeapsa se aplica si in cazul cand se atribuie unei persoane un defect, boala sau infirmitate care, chiar reale de-ar fi, nu ar trebui relevate. Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala"; Art.206 - Calomnia "Afirmarea sau imputarea in public, prin orice mijloace, a unei fapte determinate privitoare la o persoana, care, daca ar fi adevarata, ar expune acea persoana la o sanctiune penala, administrativa sau disciplinara ori dispretului public, se pedepseste cu amenda de la 2.500.000 lei la 130.000.000 lei.

Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate. Impacarea partilor inlatura raspunderea penala"; Art.207 - Proba veritatii "Proba veritatii celor afirmate sau imputate este admisibila, daca afirmarea sau imputarea a fost savarsita pentru apararea unui interes legitim. Fapta cu privire la care s-a facut proba veritatii nu constituie infractiunea de insulta sau calomnie".