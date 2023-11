CCR impune ca normele privind ocuparea posturilor de conducere sa fie stabile si predictibile

Normele privind ocuparea posturilor de conducere trebuie sa respecte anumite cerinte de stabilitate si previzibilitate, arata Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) in motivarea deciziei prin care a constatat ca dispozitiile articolului 37 alineatul 3 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 sunt neconstitutionale.

"Curtea constata ca argumentele retinute in jurisprudenta sa - referitoare la reglementarea prin acte normative inferioare legii organice a statutului unor categorii de personal pentru care Constitutia impune adoptarea unei legi organice (...) - sunt aplicabile si textului art. 37 alin. (3) din Legea Educatiei Nationale nr. 1/2011, referitor la ocuparea functiilor didactice - de executie sau de conducere - de catre instructorii militari. (...)

Normele privind ocuparea posturilor de executie sau de conducere trebuie sa respecte anumite cerinte de stabilitate si previzibilitate. In acest sens, delegarea atributiei de a stabili aceste norme unui membru al Guvernului, prin emiterea unor acte cu caracter administrativ ce au caracter infralegal, determina o stare de incertitudine juridica, acest gen de acte avand, de obicei, un grad sporit de schimbari succesive in timp", se precizeaza in motivare.

Conform aceleiasi surse, aspecte esentiale ale carierei militarilor sunt prevazute in acte administrative cu caracter inferior legii, ceea ce conduce la incalcarea normei constitutionale potrivit careia statutul cadrelor militare se stabileste prin lege organica.

"Astfel, tinand cont de faptul ca aspectele esentiale privind ocuparea posturilor de executie vizeaza nasterea raportului de serviciu, iar ocuparea posturilor de conducere vizeaza o modificare a raporturilor de serviciu, aceste aspecte esentiale trebuie reglementate prin lege organica, urmand ca regulile specifice procedurii de ocupare a functiilor de instructori militari sa fie explicate si detaliate prin ordin al ministrului de resort", se mai arata in motivare.

Curtea Constitutionala a constatat, pe 8 mai, ca dispozitiile articolului 37 alineatul 3 din Legea Educatiei Nationale nr.1/2011 sunt neconstitutionale.

Potrivit CCR, dispozitiile in cauza, care spun ca "functiile didactice pentru corpul instructorilor militari din unitatile de invatamant preuniversitar din sistemul de aparare, ordine publica si securitate nationala, conditiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competentele si responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii", incalca dispozitiile art. 73 alin. (3) lit.t), coroborate cu ale art. 118 alin. (2) din Constitutie, potrivit carora statutul cadrelor militare se stabileste prin lege organica.

"Curtea a retinut ca functiile de instructori militari sunt prevazute cu grade militare, iar aspectele esentiale privind raporturile de serviciu ale cadrelor militare, inclusiv accesul, promovarea si avansarea in grade militare, trebuie reglementate prin lege organica, iar nu prin acte normative de rang inferior legii. In aplicarea art. 37 alin. (3) din Legea nr.1/2011, se ajunge la situatia in care un aspect esential, care vizeaza o modificare a raporturilor de serviciu ale cadrelor militare, sa fie reglementat printr-un act administrativ.

Astfel, delegarea atributiei de a stabili aceste norme catre un membru al Guvernului, prin emiterea unor acte ce au caracter infralegal, determina o stare de incertitudine juridica, acest tip de acte avand, de obicei, un grad sporit de schimbari succesive in timp. Prin urmare, Curtea a constatat ca sunt incalcate si dispozitiile art.1 alin. (4) si (5) din Constitutie", precizeaza CCR.

De asemenea, Curtea a respins, ca inadmisibila, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 alin. (2) si art.109 alin. (3) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.