CCR: Legea lui Serban Nicolae care ii face pe dascali functionari publici e neconstitutionala

Curtea Constitutionala a dezbatut, marti, sesizarea depusa de 26 senatori USR si PNL , dar si de Avocatul Poporului cu privire la Legea privind masurile de protectie a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar in indeplinirea atributiilor specifice functiei."In urma deliberarilor, Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis obiectia de neconstitutionalitate si a constatat ca Legea privind masurile de protectie a personalului didactic, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar in indeplinirea atributiilor specifice functiei este neconstitutionala, in ansamblul sau. In argumentarea solutiei pronuntate, Curtea a retinut, in esenta, ca legea supusa controlului de constitutionalitate a fost adoptata cu incalcarea principiului bicameralismului", a transmis CCR Legea stabilea acordarea statutului de autoritate publica cadrelor didactice si a fost initiata de senatorul PSD Serban Nicolae."Personalul didactic de predare, de conducere, de indrumare si control din invatamantul preuniversitar este investit cu exercitiul autoritatii publice pe timpul si in legatura cu indeplinirea atributiilor de serviciu, in limita competentelor stabilite prin Statutul personalului din invatamant", prevedea legea adoptata de Parlament.