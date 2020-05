Ce contine primul proiect post-decembrist de reforma radicala a Curtii Constitutionale

Cum functioneaza CCR

Tot mai multi politicieni si magistrati cer o reforma profunda a acestei institutii.Asta si dupa ce CCR a dat in ultimii ani mai multe hotarari discutabile, care au afectat mai ales dosarele de coruptie: dezincriminarea partiala a abuzului in serviciu, o serie de decizii care au dus in final la anularea probelor stranse de serviciile secrete, stranse in baza unui mandat emis de judecator, cazul completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte - soldat cu anularea unor sentinte definitive, dar si al completurilor specializate in judecarea unor procese de coruptie - care a dus la rejudecarea unor dosare in care erau implicati politicieni sau magistrati de rang inalt.Membru in Comisia Juridica din Camera Deputatilor, Ioan Cupsa (PNL) a schitat, intr-o postare pe Facebook, principalele linii de reforma ale CCR. Pentru a face acest lucru realizabil e nevoie de un efort politic exceptional pentru ca, in primul rand, trebuie modificata Constitutia, iar in al doilea rand trebuie modificata Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale."Nu este doar dificil, este foarte dificil! Dar suntem nevoiti sa incercam reformarea CCR!," explica parlamentarul PNL.Pentru a intelege mai bine propunerile de schimbare, trebuie spus ca actuala arhitectura a CCR este stabilita in primul rand de Constitutie.- CCR se compune din 9 judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.- 3 judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, 3 de Senat si 3 de presedintele Romaniei.- Judecatorii Curtii Constitutionale aleg, prin vot secret, presedintele acesteia, pentru o perioada de 3 ani.- CCR se innoieste cu o treime din judecatorii ei, din 3 in 3 ani, in conditiile prevazute de legea organica a Curtii.- Judecatorii CCR trebuie sa aiba pregatire juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior.Ce propune Ioan Cupsa si motivarea deputatului PNL:- "O Curte cu un numar mai mare de membri va face mai dificila reusita oricarei posibile incercari de a influenta in mod negativ deciziile si hotararile Curtii prin influentarea, de la om la om, a judecatorilor membri".- "5+5+5 - Puterea legislativa, Puterea executiva, Puterea judecatoreasca - realizand un echilibru deplin si necesar intre acestea, in ceea ce priveste stabilirea compunerii CCR!"- "Va impune desemnarea unor membri CCR acceptati nu doar de partidul la putere, ci si de o buna parte din Opozitie. Astfel, desemnarea va avea o conotatie politica partizana temperata! "- "Aceasta majoritate calificata va impune desemnarea unor membri acceptati atat de catre membrii CSM, cat si de judecatorii ICCJ."- "Doar presedintele poate desemna candidati si numai Guvernul poate desemna membri CCR, putand refuza desemnarea oricarui candidat. Astfel, procesul de desemnare va avea un caracter de echilibru, indiferent daca, si mai ales daca, Guvernul si presedintele se afla in situatia in care presedintele a fost sustinut de un partid aflat in opozitie cu Guvernul prezent!"- "Este o responsabilizare a membrului CCR prin oferirea acestei posibilitati de a ocupa si un al doilea mandat! Solutia ofera si posibilitatea de a inlocui, dupa o perioada rezonabila, nu foarte lunga, 5 ani, dar o perioada care confera si stabilitate Curtii, membrii neperformanti."- "Membrii desemnati trebuie sa aiba o buna experienta si pregatire profesionala, trebuie sa aiba experienta de viata si o buna pregatire academica, iar experienta profesionala sa fie una relevanta."Motivarea lui Cupsa: "Pentru a da stabilitate si consistenta, a da greutate practicii Curtii."Potrivit propunerilor lui Cupsa, deciziile si hotararile CCR ar putea fi infirmate de catre Parlament cu o majoritate calificata de 2/3 dintre parlamentari. "De analizat si dezvoltat, privind necesitatea si metoda," explica deputatul.De asemenea, hotararile care privesc in mod direct persoane - eliberare din functie, revocare, numirea in functie - sa poata fi infirmate de catre Inalta Curte in complet format din toti judecatorii acestei curti, cu votul unei majoritati calificate de 2/3 dintre membrii acesteia.Ultima propunere: Mandatele tuturor membrilor actuali ai CCR inceteaza la data constituirii noii CCR, dupa desemnarea noilor judecatori!Contactat de, Ioan Cupsa recunoaste ca in acest moment este foarte greu sa demarezi o astfel de reforma, dar ca a lansat aceasta propunere tocmai pentru a fi dezbatuta public de profesionisti.In primul rand, este nevoie de vointa politica, proiectul pentru revizuirea Constitutiei trebuie adoptat de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere, apoi mai trebuie aprobat printr-un referendum. Doar sa treaca prin Parlament ar fi o misiune imposibila in actuala configuratie politica."In primul rand, am lansat propunerea tocmai pentru a fi dezbatuta, niciunul dintre noi nu cred ca stapaneste intru-totul fenomenul si atat de bine incat sa faca o propunere infailibila. Este doar un inceput. Este un inceput," explica parlamentarul liberal.Cupsa asteapta propuneri si opinii de la profesionsitii dreptului constitutional, pentru ca in momentul in care initiaza proiectul legislativ sa aiba acceptul a cat mai multor profesionisti, dar al unei parti dintre decidentii politici."Pentru revizuirea Constitutiei trebuie o majoritate calificata de 2/3 dintre toti parlamentarii, daca dorim ca arhitectura CCR sa se schimbe, daca dorim ca CCR sa functioneze mai bine, si sa-si realizeze scopul, este nevoie nu de un consens, dar e nevoie sa obtinem sprijinul unei bune parti a unei majoritati dintre profesionisti si oameni politici," explica deputatul liberal Ioan Cupsa.In postarea pe Facebook, acesta arata ca PNL trebuie sa foloseasca toate mijloacele pe care le are la dispozitie, fie ele de natura legislativa, administrativa sau politica, pentru a schimba ceea ce este de schimbat la aceasta inalta autoritate de rang constitutional."Ne propunem, ne asumam public acest proiect, alocam resurse umane, strangem in jurul proiectului toate fortele care isi doresc acest lucru si de care avem nevoie. Folosim toate mijloacele pentru a revizui Constitutia si pentru a schimba legislatia speciala!," conchide parlamentarul.