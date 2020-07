Ciolacu taxeaza afirmatiile premierului privind nerespectarea deciziei CCR: "Orban poate fi acuzat ca zadarniceste ordinea constitutionala si statul de drept"

"Orban devine toxic pentru Romania fiindca incepe sa indemne la anarhie. Domnule Iohannis, treziti-l si spuneti-i ca tara nu e o crasma! Seful Guvernului devine principala amenintare la adresa stabilitatii statului in plina pandemie, dupa indemnul aberant ca romanii sa nu respecte deciziile Curtii Constitutionale. Cand era in opozitie, Orban lauda Curtea la orice verdict impotriva Guvernului PSD. Acum, cand CCR spune Executivului PNL ca a fost incompetent, judecatorii sunt practic invinuiti pentru raspandirea COVID in Romania. De fapt, Orban poate fi acuzat ca zadarniceste ordinea constitutionala si statul de drept. Este un anti-model absolut si le-o arata romanilor cu insistenta", a scris pe Facebook presedintele interimar al PSD Marcel Ciolacu.El acuza ca pentru Orban si PNL, normal si firesc in pandemie este sa poti petrece cand ai chef, la Guvern, in restaurante sau corturi - fara restrictii, sa cheltui miliarde cu gasca fara sa dai socoteala despre asta. sa aplici doar ce fragment de lege iti convine, si numai daca poti castiga ceva de pe urma ei."Am crezut ca episodul cu bauta de la Guvern a fost un caz nefericit, dar imi dau seama ca aceasta este atitudinea normala a premierului fata de romani si fata de lege. Poti sa-l scoti pe Orban din carciuma, dar nu ai cum sa scoti carciuma din el!", a conhis liderul PSD.Premierul Ludovic Orban, a indemnat romanii sa respecte regulile si sa nu tina cont de decizia Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) - potrivit careia izolarea si carantina incalca drepturi si libertati fundamentale - in cazul unui contact cu un pacient infectat cu COVID - 19. Orban a mai declarat ca ar propune prelungirea starii de alerta, avand in vedere numarul mare de cazuri noi, dar ca obiectivul Guvernului este de a nu mai introduce restrictii pe viitor.