De ce a desfiintat CCR stimulentele pentru profesori in pandemie: "Fara o justificare obiectiva, sunt un beneficiu nejustificat"

CCR sustine ca motivarea acordarii sporurilor se aplica tuturor

Pe 9 decembrie anul trecut, Curtea Constitutionala a admis sesizarea Executivului asupra legii pentru acordarea unui stimulent de risc personalului din invatamant in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea noului coronavirus Judecatorii constitutionali explica in motivare ca situatiile in care se afla anumite categorii de persoane trebuie insa sa difere in esenta pentru a se justifica deosebirea de tratament juridic, iar aceasta deosebire de tratament trebuie sa se bazeze pe un criteriu obiectiv si rational. "Cand criteriul in functie de care isi gaseste aplicarea un regim juridic sau altul are caracter obiectiv si rezonabil, si nu subiectiv si arbitrar, fiind constituit de o anumita situatie prevazuta de ipoteza normei, si nu de apartenenta sau de o calitate a persoanei, privitor la care isi gaseste aplicare, asadar intuitu personae, nu exista temei pentru calificarea reglementarii deduse controlului ca fiind discriminatorie, deci contrara normei constitutionale de referinta", se arata in document.Aplicand aceste considerente de principiu in prezenta cauza, Curtea constata ca legea criticata nu este de natura sa evidentieze vreo deosebire fundamentala de situatie juridica intre cadrele didactice si alte categorii de personal platit din fonduri publice, care sa sustina tratamentul diferit instituit de legiuitor.Potrivit CCR, asa cum rezulta din expunerea de motive a legii, stimulentul ce se doreste a fi acordat personalului din invatamant are in vedere "inceperea noului an scolar 2020-2021 in plina evolutie epidemiologica, ca urmare a riscului raspandirii coronavirusului-COVID 19" si "circumstantele exceptionale create de amenintarea cu infectia COVID-19, precum si de faptul ca atat cadrele didactice, cat si personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din invatamantul de stat vor fi implicati direct in lupta cu pandemia si vor fi extrem de expusi"."Motivarea generala referitoare la inceperea/desfasurarea activitatii in 'plina evolutie epidemiologica' poate fi aplicata, mutatis mutandis, si altor categorii profesionale care isi continua activitatea si care, prin prisma unor considerente similare, ar putea sa invoce 'expunerea' in contextul pandemiei. Nu rezulta din niciun act de fundamentare a legii criticate de ce doar categoria profesionala vizata, respectiv 'personalul didactic, personalul didactic auxiliar si personalul nedidactic din invatamantul preuniversitar si universitar de stat', ar fi expusa unui risc semnificativ mai mare decat alte categorii profesionale care, de exemplu, lucreaza cu publicul, pentru a putea justifica o solutie de compensare in sensul actului normativ criticat. Prin urmare, nu este motivat 'criteriul obiectiv si rational', in sensul jurisprudentei citate, de natura sa sustina masura legislativa criticata", spun judecatorii.In motivare se mai precizeaza ca, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, sintagma "fara privilegii si fara discriminari" din cuprinsul art.16 alin.(1) din Constitutie "priveste doua ipoteze normative distincte, iar incidenta uneia sau alteia dintre acestea implica, in mod necesar, sanctiuni de drept constitutional diferite".Astfel, spune Curtea, discriminarea se bazeaza pe notiunea de excludere de la un drept, iar remediul constitutional specific, in cazul constatarii neconstitutionalitatii discriminarii, il reprezinta acordarea sau accesul la beneficiul dreptului. In schimb, privilegiul se defineste ca un "avantaj" sau "favoare nejustificata" acordata unei persoane/categorii de persoane.In acest caz, neconstitutionalitatea privilegiului nu echivaleaza cu acordarea beneficiului acestuia tuturor persoanelor/categoriilor de persoane, ci cu eliminarea sa, respectiv cu eliminarea privilegiului nejustificat acordat, mentioneaza CCR."In cauza este aplicabila aceasta din urma fateta a principiului egalitatii consacrat de art.16 din Constitutie. Astfel, in lipsa unei motivari in sensul aratat, de natura sa justifice, in mod obiectiv, cu date concrete, situatia diferita a categoriei profesionale vizate, masurile de stimulare acordate de legiuitor constituie un beneficiu/favoare nejustificata, adica un privilegiu prohibit de principiul constitutional al egalitatii in drepturi. Astfel fiind, Curtea constata ca sunt intemeiate criticile autorului sesizarii in raport cu prevederile art.16 din Constitutie, cu consecinta constatarii neconstitutionalitatii legii in ansamblul sau", explica judecatorii constitutionali.CITESTE SI: