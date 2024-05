Listele "grajdanului" Stroe (Opinii)

Romania da saptamana aceasta trei teste esentiale ca stat de drept, ca parte a Uniunii Europene, ca tara credibila si sigura. Iar actorii principali ai acestor teste vor fi, in ordinea intrarii in scena, Ministerul de Interne, CCR si, doar cronologic pe ultimul loc, CSM.

Primul isi va da masura Ministerul de Interne, care urmeaza sa incheie astazi obscurul proces de reactualizare a listelor electorale. Obscur pentru ca nu a fost cerut de CCR, pentru ca nu se desfasoara dupa criterii certe, nu are reguli clare si lasa loc de arbitrariu si frauda cat Marea Neagra. Cum pot fi eliminati din cvorum romani despre care doar se banuieste ca ar fi in strainatate, pentru ca o evidenta clara nu exista niciunde? Cat de corecta poate fi o astfel de operatiune facuta de cativa functionari in doua saptamani, cand recensamantul din 2011 a implicat mii de recenzori care au lucrat o luna de zile si tot nu au reusit sa acopere intreaga populatie? Care lege prevede scoaterea din listele electorale a celor cu buletin expirat? Daca n-ar fi de ras ar fi de plans.

Iar daca rezultatul va fi cel anticipat de presa, adica vreo doua milioane de romani mai putini pe liste, efectele vor fi dramatice. Nu stiu in ce masura aceasta evidenta incercare de blocare a CCR prin date contradictorii va avea succes. Dar daca va avea, acesta ar fi doar unul dintre efecte. Cel imediat.

Pe termen lung, insa, ele vor fi chiar mai grave pentru ca o modificare radicala a listelor electorale nu poate avea decat doua cauze: ori ani de zile am mers pe liste false si tot ceea ce s-a decis in baza lor este lovit de nulitate, ori a fost comisa o imensa frauda post electorala. Cum sa ceri CCR sa valideze un referendum invocand in favoarea lui tocmai neregulile pe care s-a bazat de la inceput si pe care s-a fundamentat activitatea BEC? Cu atat mai mult cu cat acelasi guvern a organizat referendumul si a comunicat datele pe a caror incorectitudine vrea sa fundamenteze validarea. Este o aberatie juridica fara margini.

Dar fara a intra in analize de detaliu o tara cu asemena probleme uriase, in care totul este incert, in frunte cu numarul locuitorilor ei, si incert la nviel de milioane, nu de mii, in care regulile se schimba dupa cum bate vantul, in care procedurile sunt neclare si un alegator poate fi scos de pe lista doar pe baza marturiei unui vecin sau declarat mort din punct de vedere electoral fara a exista un certificat de deces, este o tara in care nu trebuie sa investesti, pe care nu iti poti baza strategii de securitate, o tara cu care e mai bine sa nu ai de-a face. Iar acest sentiment se va deconta imediat si greu reversibil in situatia economica.

Scaderea dramatica a numarului celor inscrisi pe listele electorale va arunca in aer foarte multe situatii juridice interne deja incheiate. De exemplu alegerile locale. E drept ca ele nu depind de cvorum, dar numarul consilierilor din fiecare localitate depinde de numarul alegatorilor, la fel ca numarul angajatilor din primarii. Facem din nou alegeri pentru a avea un numar de consilieri corespunzator cu noile liste? Asa ar trebui.

Efectele vor fi si in plan extern. Crin Antonescu atragea atentia "dusmanilor externi", intr-unul dintre excesele sale nationaliste, ca suntem a saptea tara a UE dupa numarul de locuitori. Vad ca USL se straduieste din rasputeri sa ne coboare cu mult mai jos. Iar daca va reusi, vom avea o pondere si mai mica in decizia UE, inclusiv printr-un numar mai mic de europarlamentari. In timp ce Polonia nu mai stie cum sa-si asume cetatenii din strainate si in baza lor sa sporeasca forta vocii poloneze in UE, in timp ce ungurii isi adauga, inclusiv prin cetatenie, etnicii maghiar din toata lumea, noi, dintr-un interes meschin de moment, nu mai stim cum sa ne pocnim singuri peste picioare.

Sigur ca tentatia USL este uriasa. Sigur ca presiunea lui Crin Antonescu este strivitoare. Sigur ca Radu Stroe este genul de executant fanatic, de "grajdan", care, dupa ce a declarat falsa o decizie a CCR publicata in Monitorul Oficial (reconfirmata apoi de Curte) este in stare sa certifice ca suntem cu totul 8 milioane si jumatate, dupa cum doreste seful sau. Sigur ca baronii cu DNA-ul la usa ar face orice si ar da orice sa isi recapete linistea.

Dar dincolo de mintile ratacite, inguste sau panicate, ar trebui sa nu uitam vreo clipa ca Romania nu se termina marti, cu validarea sau invalidara acestui referendum. Ca Traian Basescu poate fi suspendat la o adica din nou, dupa ce regulile vor fi clarificate, dupa ce alegatorii vor fi fost numarati dupa reguli clare, aplicate temenic si transparent. Nimeni nu poate contesta o demitere a presedintelui facuta corect, dupa reguli clare si deasupra suspicunilor de frauda pre si post electorala.

Traian Basescu si cei doi ani de mandat pe care ii mai are nu valoreaza cat viitorul Romaniei pe care, daca USL il face tandari doar pentru a duce la capat demiterea, nu il vor mai lipi la loc ani si ani de acum incolo.