Modificarile aduse de PSD la Legea Concurentei in defavoarea lui Iohannis sunt neconstitutionale

Ziare.

com

Presedintele Klaus Iohannis a transmis CCR o sesizare de neconstitutionalitate a Legii pentru aprobarea OUG 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei 21/1996."Prin modul in care a fost adoptata, precum si prin continutul normativ, legea criticata contravine unor norme si principii constitutionale", sustinea seful statului.Legea a fost transmisa de Parlament spre promulgare pe 21 aprilie.Seful statului sustinea ca Senatul - in calitate de prima Camera competenta - a adoptat, in octombrie 2017, acest act normativ cu incalcarea Constitutiei, prin depasirea termenului de 30 de zile in care aceasta se putea pronunta asupra OUG nr. 39/2017."In data de 3 octombrie 2017, Senatul a adoptat proiectul de lege privind aprobarea OUG nr. 39/2017, aceasta forma avand un articol unic cu patru puncte cuprinzand modificari si completari ale dispozitiilor Legii nr. 21/1996. Ca urmare a celor 11 noi interventii legislative adoptate si tinand seama de raportul comun al Comisiei pentru industrii si servicii, respectiv al Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, in sedinta din data de 7 noiembrie 2018, plenul Camerei Deputatilor a votat in sensul ca pentru toate acestea competenta decizionala apartine Senatului, in acest mod facand o gresita aplicare a dispozitiile art. 75 alin. (5) din Constitutie", a explicat Iohannis.Presedintele sustinea ca s-a incalcat principiul bicameralismului. Astfel, el arata ca actul normativ in forma adoptata in noiembrie 2018 de Camera Deputatilor cuprinde 24 de puncte noi, dispozitii care modifica sau completeaza reglementari din Legea nr. 21/1996 si care se refera, printre altele, la compunerea plenului Consiliului Concurentei si conditiile de intrunire a acestuia, mandatul membrilor, vacanta functiei de presedinte, veniturile proprii realizate de institutie, executia bugetara, sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei, instituirea unei pensii de serviciu pentru membrii Plenului.El afirma ca dispozitiile suplimentare din forma Camerei Deputatilor la legea sesizata au fost adoptate de Senat cu incalcarea art. 75 din Legea fundamentala, intr-o gresita aplicare, actul normativ fiind intors la Senat, desi niciuna dintre aceste prevederi nu intrau in competenta decizionala a acestei Camere.Presedintele Iohannis indica faptul ca prin OUG nr. 39/2017 se transpune Directiva 2014/104/UE ce permite exercitarea actiunilor in despagubire de catre persoanele prejudiciate prin incalcari ale dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, asigurandu-le, totodata, o protectie similara pe piata interna, iar avand in vedere obiectul de reglementare era necesara consultarea Consiliului Economic si Social (CES), insa nu s-a solicitat un aviz al acestuia.Potrivit sefului statului, conditia din legea criticata "sa nu fie incapabila ori sa nu fi fost condamnata pentru infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii, infractiuni de coruptie, delapidare, infractiuni de fals in inscrisuri, evaziune fiscala, infractiuni prevazute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru infractiunile prevazute de prezenta lege ori alte infractiuni savarsite cu intentie, pentru care legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani sau mai mare" contravine dispozitiilor Constitutiei, intrucat instituie o decadere perpetua din dreptul de a ocupa functia de membru al Consiliului Concurentei.El arata si ca norma potrivit careia "functionarii publici de specialitate ai Consiliului Concurentei pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu acordul presedintelui Consiliului Concurentei" instituie un privilegiu "nejustificat" si incalca principiul egalitatii in drepturi prevazut de Legea fundamentala."Consideram ca optiunea legiuitorului prin care se instituie conditia acordului presedintelui Consiliului Concurentei in cazul perchezitionarii, retinerii ori arestarii preventive pentru functionarii publici de specialitate ai Consiliului Concurentei nu are ca fundament un criteriu obiectiv si rational, excedeaza necesitatii protectiei functiei publice si nu poate avea valoarea unei garantii a infaptuirii prerogativelor legale", se sublinia in sesizarea de neconstitutionalitate.Presedintele Iohannis mai sustinea ca notiunile de "functii publice de specialitate" sau de "membri inactivi" sunt neclare si ca prevederile referitoare la acestea nu se coreleaza cu cele ale OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.Seful statului arata, de asemenea, ca legea modifica durata mandatului actualilor membri ai Consiliului Concurentei si statutul acestora dobandit la data inceperii mandatului, aspect ce contravine Constitutiei.Presedintele Iohannis mentioneaza si ca dispozitiile potrivit carora, "in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Camera Deputatilor si Senatul vor demara procedurile pentru numirea membrilor Consiliului Concurentei, iar la data depunerii juramantului de catre membrii Consiliului Concurentei inceteaza mandatele de membru al Consiliului Concurentei aflate in exercitiu" echivaleaza cu o incalcare a Directivei (UE) 2019/1 a Parlamentului European si a Consiliului din 11 decembrie 2018 si a Constitutiei.in ansamblu Legea pentru aprobarea OUG 39/2017 privind actiunile in despagubire in cazurile de incalcare a dispozitiilor legislatiei in materie de concurenta, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996.Sesizari asupra actului normativ au mai formulat Partidul National Liberal si Senatul.