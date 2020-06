Motivare CCR: De ce a fost respinsa legea PSD de amanare a ratelor bancare

Ziare.

"Curtea constata ca legea criticata - avand acelasi obiect de reglementare ca al ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2020 care incepuse deja sa-si produca efectele la data adoptarii legii criticate - reglementeaza contradictoriu atat ipotezele si conditiile de acordare a suspendarii obligatiilor de plata, cat si efectele acestei suspendari, fara sa prevada vreo dispozitie privind solutionarea conflictului intre aceste acte normative,", se arata in motivarea publicata marti de CCR.Conform sursei citate, in conditiile in care OUG nr. 37/2020 a instituit un termen de depunere a solicitarilor de 45 de zile de la data intrarii ei in vigoare si a produs deja efecte, iar actul normativ adoptat de Parlament nu contine nicio dispozitie cu privire la cererile deja solutionate sau in curs de solutionare depuse in temeiul OUG, o eventuala intrare in vigoare a legii ar genera "mai multe situatii de incoerenta legislativa, cu consecinte negative asupra securitatii juridice si asupra claritatii si previzibilitatii legii", afectati fiind atat creditorii, cat si debitorii obligatiilor de plata."Curtea retine ca situatia de incoerenta legislativa este cu atat mai evidenta cu cat, la data adoptarii legii care constituie obiect al controlului de constitutionalitate, se afla in procedura parlamentara Legea pentru aprobarea ordonantei de urgenta a Guvernului nr.37/2020, ocazie cu care Parlamentul, in temeiul art. 61 alin.(1) si art.115 alin.(7) din Constitutie, putea aduce modificari si completari acestei ordonante de urgenta a Guvernului, evident cu respectarea principiilor si dispozitiilor constitutionale", se mentioneaza in motivare.Curtea Constitutionala a constatat ca Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor nesocoteste, in ceea ce priveste obiectul de reglementare, cerintele obligatorii pentru adoptarea oricarui act normativ, a caror respectare este necesara pentru a asigura sistematizarea, unificarea si coordonarea legislatiei, generand unIn consecinta, actul normativ contravine exigentelor legiferarii in cadrul statului de drept si principiului securitatii raporturilor juridice, ceea ce determina incalcarea dispozitiilor constitutionale."Cat priveste efectele unei decizii prin care Curtea, in cadrul controlului anterior promulgarii, constata neconstitutionalitatea legii examinate, in integralitatea sa, iar nu doar a unor dispozitii din cuprinsul acesteia, in temeiul art.147 alin.(4) din Legea fundamentala si avand in vedere jurisprudenta Curtii in materie,", precizeaza CCR.Curtea Constitutionala a admis, pe 6 mai, obiectia de neconstitutionalitate formulata de PNL cu privire la Legea pentru suspendarea rambursarii creditelor si a constatat ca actul normativ este neconstitutional in ansamblul sau.