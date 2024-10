Pragul la referendum ramane 30% - CCR a respins solicitarea lui Basescu

Curtea Constitutionala a respins, joi, sesizarea presedintelui Traian Basescu cu privire la Legea referendumului. In aceste conditii, pragul de participare la referendum necesar pentru ca acesta sa fie declarat valabil se reduce de la 50% la 30%.

In aceste conditii, presedintele este obligat sa promulge legea in decurs de 10 zile, ea urmand sa intre in vigoare dupa un an, conform unei decizii anterioare a CCR.

Noua lege a referendumului a fost modificata de USL in aceasta primavara, dupa evenimentele de anul trecut, cand presedintele Traian Basescu nu a putut fi demis pentru ca nu s-au prezentat la urne 50% plus 1 din numarul total al alegatorilor inscrisi in liste.

Adoptata in luna mai, legea include un amendament propus de deputatul PSD Florin Iordache, care prevede ca un referendum va fi declarat valabil daca la el se prezinta 30% din numarul total de alegatori, si va fi declarat valid daca numarul celor care raspund "Da" la intrebarea pusa depaseste 25% din acelasi numar total de alegatori, cele doua conditii fiind cumulative.

Profesorul de drept constutional Ioan Stanomir a declarat atunci ca "miza acestei noi modificari legislative este revizuirea Constitutiei". "In conditiile unui prag ridicat, ar fi fost sanse reduse sa fie votat proiectul de lege", a adaugat acesta.

Intr-adevar, USL isi dorea sa revizuiasca legea fundamentala si referendumul pentru adoptarea noii Constitutii sa fie organizat in aceeasi zi cu turul 1 al alegerilor prezidentiale de anul viitor, pentru a se asigura o mai buna prezenta la urne.

Legea a fost insa contestata la Curtea Constitutionala, mai intai de opozitie, dupa care de presedinte. La prima sesizare, CCR a raspuns ca scaderea pragului de participare este constitutionala in masura in masura in care referendumul pentru care se aplica este organizat dupa un an de zile.

Presedintele Traian Basescu a sesizat si el CCR, aducand noi argumente. In opinia sa, legea modificata ar da posibilitatea adoptarii prin referendum a unor masuri lipsite de legitimitate populara, prin scaderea pragului de participare la vot, si ar duce la nerespectarea dreptului poporului roman de a exercita suveranitatea de stat pe calea directa a consultarii populare.

CCR a respins astazi argumentele invocate de seful statului, urmand ca in motivarea deciziei sa explice public de ce a facut acest lucru.

In urma cu o luna, premierul Ponta l-a acuzat pe presedinte ca a sesizat CCR cu scopul de a amana intrarea in vigoare a noii legi a referendumului si implicit incheierea procesului de revizuire a Constitutiei.

"Noi trebuie sa transmitem catre Comisia de la Venetia forma finala a modificarilor la Constitutie. Sunt convins ca in perioada urmatoare, la un moment dat, se va strange comisia si va transmite aceasta forma finala", declara Victor Ponta in data de 18 octombrie.

Cate tipuri de prag la referendum exista in Europa

Ramane de vazut ce decizie va lua USL in noile conditii. Proiectul de revizuire a Constitutiei este in acest moment blocat in Parlament. Deputatul Florin Iordache a comentat la postul B1 decizia CCR spunand ca in acest moment ramane o singura duminica in care s-ar putea organiza simultan si turul intai al alegerilor prezidentiale de anul viitor si referendumul pentru revizuirea Constitutiei.

"Daca alegerile prezidentiale vor fi organizate cu o saptamana inainte (...) nu mai putem beneficia. Cred ca a fost o intarziere dorita", a mai comentat acesta.

Intr-adevar, conform Constitutiei, "Daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea".

Prin urmare, presedintele ar trebui sa promulge modificarile aduse legii referendumului pana la 24 noiembrie. Daca presedintele promulga legea in ultima zi, organizarea unui referendum de revizuire a Constitutiei concomitent cu un prim tur al alegerilor prezidentiale ar fi posibila cel mai devreme in duminica de 30 noiembrie 2014.

In 2004, cele doua tururi ale alegerilor prezidentiale au avut loc in 28 noiembrie si 12 decembrie, iar Traian Basescu a depus juramantul de presedinte in data de 21 decembrie 2004.

In 2009, turul 1 al alegerilor a avut loc in data de 22 noiembrie, iar turul doi in data de 6 decembrie, presedintele depunand jurmantul pentru preluarea celui de-al doilea mandat in data de 21 decembrie 2009, adica exact la 5 ani de la incheierea primului sau mandat.

