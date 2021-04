ICCJ solicita Parlamentului o solutie rapida dupa decizia CCR care obliga la pronuntarea sentintelor penale odata cu motivarea

IICJ atentia asupra implicatiilor negative majore pe care le poate genera prelungirea proceselor penale, in conditiile unui potential "vid" legislativ, inclusiv in privinta termenelor de prescriptie a raspunderii penale.Comunicatul transmis de presedintele ICCJ, Corina Corbu: Inalta Curte de Casatie si Justitie ia act de imprejurarea ca, in sedinta din 7 aprilie 2021, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.400 alin.(1), art.405 alin.(3) si art.406 alin.(1) si (2) din Codul de procedura penala sunt neconstitutionale. Jurisdictia constitutionala a retinut, in esenta, ca "este necesar ca hotararea judecatoreasca sa fie redactata, motivata in fapt si drept, la data pronuntarii", invalidand astfel solutia legislativa actuala, care prevede motivarea hotararii judecatoresti in termen de 30 de zile de la pronuntare (termen care poate fi prelungit succesiv pana la un total de 90 de zile in conditiile Legii nr.304/2004).In conformitate cu dispozitiile art.147 alin.(4) din Constitutia Romaniei, deciziile Curtii Constitutionale sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor, de la data publicarii in Monitorul Oficial.In consecinta, din perspectiva bunei desfasurari a activitatii instantei supreme , cat si a tuturor instantelor judecatoresti - avand in vedere numarul mare de cauze penale aflate pe rol, importanta sociala esentiala a procesului penal, prin care se apara ordinea de drept si este protejata viata, integritatea fizica si psihica, libertatea si celelalte drepturi ale cetatenilor si chiar functionarea statului de drept, luand in considerare implicatiile negative majore pe care le poate genera prelungirea proceselor penale (in conditiile unui potential "vid" legislativ), inclusiv sub aspectul termenelor de prescriptie a raspunderii penale,Inalta Curte de Casatie si Justitie solicita ferm o interventie cat mai rapida a Legiuitorului pentru punerea in acord a dispozitiilor Codului de procedura penala cu dispozitiile Constitutiei. Celeritatea interventiei Legiuitorului este cu atat mai necesara cu cat, incepand cu momentul publicarii deciziei Curtii Constitutionale in Monitorul Oficial, dispozitiile legale sus-mentionate vor fi suspendate de drept, iar, dupa 45 de zile, isi vor inceta definitiv efectele juridice, in conditiile art.147 alin.(1) din Constitutia Romaniei.Din perspectiva Inaltei Curti de Casatie si Justitie, noua solutie legislativa ce va fi elaborata trebuie sa asigure respectarea drepturilor fundamentale ale tuturor persoanelor implicate in procedurile judiciare, conform deciziei Curtii Constitutionale, dar, in acelasi timp, este necesar sa fie una realista si sa ia in considerare situatia actuala a sistemului judiciar - in special supraincarcarea si deficitul de resurse cu care acesta continua sa se confrunte de o lunga perioada.Inalta Curte de Casatie si Justitie isi manifesta intreaga disponibilitatea pentru a-si pune la dispozitie expertiza in procesul de dezbatere si elaborare a unei solutii legislative adecvate, care sa permita un progres real, efectiv, sub aspectul apararii drepturilor cetatenilor si, in egala masura, a desfasurarii in conditii de celeritate si de calitate a procesului penal, in vederea asigurarii bunei functionari a justitiei ca serviciu public".