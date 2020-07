Primele efecte ale deciziei CCR privind carantina si izolarea: 65 de persoane internate intr-un centru al Primariei Capitalei au plecat acasa

"Toate persoanele au decis sa puna in aplicare ce a decis Curtea Constitutionala, ca ordinul de ministru care impune izolarea si carantina este neconstitutional. Au luat decizia sa plece acasa. Autoritatile nu mai au nicun control", a declarat viceprimarul Aurelian Badulescu sambata, la Digi24 Toti cei 65 ajunsesera in carantina pentru ca au incalcat regula izolarii la domiciliu. In centru au mai ramas 30 de persoane, printre care membrii lotului de Haltere, cetateni americani, olandezi, dar si cativa emigranti ilegali. Autoritatile nu mai au niciun suport legal pentru impunerea izolarii la domiciliu, a carantinei si nici nu mai pot tine pacienti Covid internati in spital impotriva vointei lor, dupa motivarea deciziei CCR care a declarat neconstitutionale impunerea carantineisi a izolarii la domiciliu prin ordin de ministru.Inainte de a fi declarat neconstitutional, ordinul prevedea ca persoanele care incalca izolarea la domiciliu sunt duse in carantina si iau de inceput perioada de 14 zile pentru a elimina orice risc de raspandire a virusului.Cei 65 de cetateni erau internati in centrul de carantina al Primariei Capitalei, organizat intr-un hotel din nordul Bucurestiului.