Alexandru Rafila, in contextul deciziei CCR privind spitalizarea si carantina: "Normele legislative si juridice sunt una, prevenirea transmiterii bolii e o alta discutie"

"Sunt niste decizii care sunt de natura juridica si care au fost luate, probabil, tinand cont de legislatie, de dreptul constitutional si atunci este in regula, nu asta este problema. Ar trebui sa aducem discutia in zona medicala si in zona responsabilitatii fiecarei persoane", a spus profesorul Alexandru Rafila intr-o interventie telefonica la Digi24 Rafila spune ca persoanele care au fost in carantina, daca se duc la domiciliu e bine sa se izoleze, sa nu isi imbolnaveasca alti membri de familie."Trebuie putin sa ne dam seama ca aceste norme legislative, juridice si asa mai departe, sunt una, prevenirea transmiterii bolii e o alta discutie si cred ca trebuie sa ne concentram putin sa invatam, sa educam oamenii, sa insistam asupra masurilor preventive pe care trebuie sa le luam si sa lasam la o parte discutiile de natura juridica. Pana la urma, pastrarea sanatatii e un bun individual si un bun colectiv, in acelasi timp. Cred ca oamenii pot sa actioneze in sensul asta fara sa dicutam de incadrarea juridica a unei anumite actiuni", a spus profesorul Alexandru Rafila.