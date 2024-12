Curtea Constitutionala ar fi trebuit sa constate ca interdictia ca persoanele condamnate sa faca parte din Guvern este constitutionala doar daca este limitata in timp, potrivit unei opinii separate a judecatorilor Valer Dorneanu, Marian Enache si Simona-Maya Teodoroiu.

"Curtea ar fi trebuit sa admita exceptia de neconstitutionalitate ridicata direct de Avocatul Poporului si sa constate ca sintagma 'nu au suferit condamnari penale', cuprinsa in art.2 din Legea nr.90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romaniei si a ministerelor, este constitutionala in masura in care intinderea in timp a acestei interdictii legale de ocupare a functiei de membru al Guvernului se stabileste prin lege si se refera strict la perioada in care printr-o hotarare judecatoreasca definitiva s-au restrans unele drepturi", se arata in opinia separata cuprinsa in motivarea deciziei prin care CCR a respins ca inadmisibila, pe 4 mai, sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate sa fie membri ai Guvernului.

In opinia celor trei judecatori, formularea interdictiei, redactata fara o circumstantiere in privinta incetarii aplicarii sale, instituie "o imposibilitate absoluta si pe durata vietii tuturor persoanelor aflate in aceasta ipostaza, de a mai accede la aceste calitati publice de reprezentare (nu profesionale sau de cariera), infrangand chiar si conditiile in care aceste persoane ar putea beneficia de solutiile politicii penale mai favorabile".

Autorii opiniei considera ca legiuitorul nu avea optiunea de a reglementa o asemenea conditie, intrucat textul Constitutiei nu ii dadea posibilitatea de a stabili conditii suplimentare pentru accesul la functia de membru al Guvernului.

"In situatia de fata, nu putem decat sa constatam ca ne aflam in ipoteza unei discriminari, intrucat o conditie suplimentara infraconstitutionala nu permite accesul persoanei la functia de membru al Guvernului, in conditiile in care alte functii cu semnificatie majora sunt ocupate in lipsa acestei conditii, asadar aplicandu-se si raportandu-se doar la conditiile prevazute de Constitutie", se precizeaza in opinia separata.

Cei 3 judecatori acuza o discriminare

Conform aceleiasi surse, faptul ca accesul la ocuparea unei functii in Guvern devine extrem de restrictiv, prin instituirea unei interdictii permanente, creeaza o discriminare intre autoritati publice egale - Parlament, Presedintie si Guvern.

"Mai mult, Guvernul, aflat sub controlul politic al Parlamentului, nu este organul reprezentativ suprem al poporului roman, asa cum este Parlamentul, ci el face parte din puterea executiva, legitimitatea sa derivand din optiunea si sustinerea Parlamentului privind formarea si durata existentei sale. Deci se creeaza un regim mai aspru si nejustificat in privinta conditiilor de accedere la calitatea de membri ai Guvernului, fata de conditiile de candidatura la Presedintie si Parlament, un impediment absolut", se mai arata in opinia separata.

CCR a respins pe 4 mai, ca inadmisibila, sesizarea Avocatului Poporului referitoare la articolul care interzice persoanelor condamnate sa fie membri ai Guvernului.

