USR-PLUS solicita CCR o decizie de urgenta pe proiectul privind impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%

"17 iunie 2020. Data adoptarii in Parlament a proiectului de lege privind impozitarea pensiilor speciale. Nici acum, la aproape sase luni de la acest moment, legea nu a intrat in vigoare pentru ca judecatorii Curtii Constitutionale nu au dat un raspuns la sesizarile depuse, cu promptitudine, de Avocatul Poporului, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie.In toate aceste luni, in plina pandemie, de la bugetul de stat au plecat spre pensionariicirca 3 miliarde de lei, iar beneficiarii, in frunte chiar cu unii judecatori CCR, au continuat sa-i sfideze pe romanii care, dupa o viata de munca, isi numara, luna de luna, banii din pensiile bazate pe contributivitate", arata o postare de marti pe pagina de Facebook a Aliantei USR-PLUS.Sursa citata mai cere Parlamentului sa fie urgent deblocat proiectul de lege care aduce modificari Codului administrativ in sensul eliminarii prevederilor referitoare la pensiile speciale pentru primar, presedintii de consilii judetene si adjunctii acestora."USR-PLUS solicita judecatorilor CCR o decizie de urgenta pe proiectul privind impozitarea pensiilor speciale, mai ales ca ea poate cantari greu in creionarea bugetului de stat pe 2021.De asemenea, deoarece impozitarea pensiilor nu se substituie eliminarii acestora, iar la 1 ianuarie 2021 ar urma sa primeasca pensii speciale si alesii locali, USR-PLUS face un apel catre toate partidele care intra in viitorul Legislativ sa deblocheze, de urgenta, proiectul USR de modificare a Codului administrativ in sensul abrogarii prevederilor referitoare la pensiile speciale pentru primari, presedinti de CJ-uri si adjunctii lor.In 2021, an care se anunta extrem de complicat, atat in contextul pandemiei, cat si al crizei economice, Romania nu poate - si nici nu trebuie - sa mai cheltuie sume uriase pe privilegii nemeritate!", completeaza USR-PLUS.Curtea Constitutionala a amanat din nou pronuntarea pe obiectiile de neconstitutionalitate formulate de Avocatul Poporului si de Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) cu privire la impozitarea pensiilor speciale cu pana la 85%, pentru data de 15 decembrie.Citeste si: