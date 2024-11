Zi incarcata la CCR: Codul Penal, Codul Administrativ, Statutul alesilor locali si Legea Curtii de Conturi

CCR dezbate marti sesizarile privind Codul Penal, Codul Administrativ, Statutul alesilor locali si Legea Curtii de Conturi.

Astfel, pe ordinea de zi se afla sesizarea formulata de PNL, PMP, USR si deputati neafiliati la modificarile aduse de Parlament pe Codul Penal , precum si obiectia formulata de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Tot in legatura cu Codul Penal, CCR va discuta si sesizarea formulata de catre presedintele Klaus Iohannis.

Pe 17 septembrie, CCR a amanat dezbaterile pe obiectiile de neconstitutionalitate asupra legii de modificare a Codului Penal.

Surse din CCR au declarat pentru Ziare.com ca amanarea a fost cauzata de faptul ca nu a fost finalizat la timp raportul pe modificarile la Codul Penal. Fiind o speta complexa, judecatorul raportor nu a reusit sa depuna la timp raportul si concluziile scrise.

Pentru aceasta lege, judecator raportor este Livia Stanciu, fosta sefa a Inaltei Curti si actuala membra CCR.

Codul de Procedura Penala, alt act normativ fundamental schimbat radical in Parlament in aceasta vara, a picat la CCR saptamana trecuta.

CCR a declarat neconstitutionale prevederile din CPP facute cu dedicatie pentru Dragnea. Ce modificari au ramas

Judecatorii constitutionali urmeaza sa dezbata marti si obiectia de neconstitutionalitate referitoare la Legea privind Codul Administrativ al Romaniei, formulata de un numar de 44 de deputati apartinand grupurilor parlamentare ale PNL, USR si PMP si 6 deputati neafiliati. Pe ordinea de zi a CCR se afla si sesizarea presedintelui Iohannis privind Codul Administrativ.

Pe 20 septembrie, CCR a decis amanarea pentru 16 octombrie a pronuntarii asupra sesizarilor presedintelui Klaus Iohannis si partidelor de Opozitie privind modificarile la Codul Administrativ.

Iata ce contine sesizarea lui Iohannis pe Codul Administrativ

De asemenea, tot in sedinta de marti, Curtea Constitutionala urmeaza sa ia in discutie obiectia presedintelui Iohannis in legatura cu legea de modificare a Statutului alesilor locali , precum si sesizarea sefului statului privind modificarile la Legea Curtii de Conturi.

Acum o saptamana, CCR a amanat dezbaterea pe Legea Curtii de Conturi . Iata argumentele formulate in sesizarea depusa de presedintele Klaus Iohannis

