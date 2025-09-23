Ce ar însemna o revizuire a Constituției pentru a diminua puterea CCR. Politolog: ”Vom avea probabil și o criză mult mai mare”

La 22 de ani de la revizuirea Constituției României care a crescut puterea Curții Constituționale (CCR), politologul Cristian Preda analizează un scenariu în care puterea CCR ar putea fi diminuată, în cazul în care creșterea vârstei de pensionare a magistraților este respinsă. Într-o analiză publicată marți, 23 septembrie, Preda consideră că România ar putea intra într-o adevărată criză democratică.

„Puterea CCR a crescut enorm din 2003 încoace. Până atunci, o decizie a judecătorilor nu era definitivă, putând fi răsturnată de un vot cu două treimi al membrilor din fiecare cameră. După revizuirea de acum 22 de ani, CCR a devenit o putere veritabilă. Care nu s-a sfiit - dimpotrivă! - să asigure o serie de privilegii magistraților”, a scris politologul Cristian Preda pe Facebook.

El consideră că prevederile legale precum ieșirea la pensie la 48 de ani a magistraților au devenit inacceptabile în 2025.

„Guvernul Bolojan caută să restabilească echitatea, propunând ca vârsta de pensionare să crească treptat. Dacă membrii CCR hotărăsc că această decizie încalcă textul Constituției revizuite, Bolojan pleacă. Dincolo de criza politică produsă astfel, vom avea probabil și o criză mult mai mare, căci încrederea în CCR e la cote foarte joase”, a avertizat politologul Cristian Preda.

Fostul europarlamentar consideră că diminuarea puterii CCR, eventual printr-o altă revizuire a Constituției, ar avea un impact asupra democrației în România, prin crearea unui nou raport.

„Nu e exclus ca un asemenea moment să determine partidele să facă o revizuire constituțională, pentru a diminua puterea CCR. Care ar putea avea un impact nu doar asupra statutului magistraților, ci și asupra regimului nostru democratic. Căci ea va crea o dinamică nouă a relației dintre puterea judecătorească și celelalte două puteri”, conchide Cristian Preda.

