CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare

Autor: Maria Popa
Vineri, 05 Septembrie 2025, ora 14:56
384 citiri
CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
Curtea Constituțională a României FOTO: ccr.ro

Curtea Constituţională a României va lua în discuţie în 24 septembrie sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament.

Potrivit CCR, şedinţa de judecată în care se va dezbate sesizarea ICCJ asupra Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu a fost stabilită pentru data de 24 septembrie.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, joi, 4 septembrie, să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la legea prin care sunt modificate condiţiile de pensionare pentru magistraţi, pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament. Argumentele ICCJ se referă la încălcarea prevederilor din Constituţie referitoare la principiul statului de drept şi a articolelor privind condiţiile în care Guvernul îşi poate angaja răspunderea asupra unui proiect de lege, afirmă surse din cadrul instanţei supreme.

„Astăzi, 04.09.2025, în şedinţa Secţiilor Unite, judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie au decis, în unanimitate, sesizarea Curţii Constituţionale cu privire la legea care modifică regimul pensiilor. Prin votul exprimat, judecătorii instanţei supreme transmit un NU răspicat oricărei tentative de a slăbi independenţa justiţiei şi statutul constituţional al magistraturii. Independenţa justiţiei nu poate fi negociată, nici relativizată prin argumente conjuncturale. Ea este o condiţie fundamentală a democraţiei şi a statului de drept”, se arăta în comunicatul dat publicităţii joi după-amiază, 4 septembrie, de ÎCCJ.

Instanţa supremă consideră că legea care modifică pensiile judecătorilor şi procurorilor „încalcă nu mai puţin de 37 de decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale şi numeroase principii fundamentale ale statului de drept”.

„Principalele motive de neconstituţionalitate vizează încălcarea principiului statului de drept, al independenţei justiţiei, al securităţii juridice, al legalităţii şi neretroactivităţii legii, al încrederii legitime, crearea de discriminări fără justificare raţională şi obiectivă, nesocotirea unor obligaţii legale imperative, cum ar fi solicitarea avizului obligatoriu al Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la forma finală a legii, nesocotirea prevederilor constituţionale substanţiale referitoare la condiţiile în care Guvernul îşi poate asuma răspunderea, precum şi a numeroase decizii obligatorii ale Curţii Constituţionale, cât şi normele de tehnică legislativă”, se arată în documentul citat.

Judecătorii Curţii supreme consideră de asemenea că „statutul constituţional al judecătorului, al magistraturii în general, nu este un privilegiu, ci o garanţie esenţială a statului de drept, a democraţiei, care nu poate fi desconsiderat”.

Guvernul şi-a asumat luni, 1 septembrie, răspunderea în Parlament pentru legea care schimbă condiţiile de pensionare în cazul magistraţilor, una dintre cele cinci legi adoptate prin această procedură.

AUR a depus patru moţiuni de cenzură vizând celelalte patru legi din pachet, nu şi legea vizând magistraţii, astfel că aceasta se consideră adoptată şi poate fi exercitat dreptul de sesizare asupra constituţionalităţii legii.

Legea prevede că judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, respectiv magistraţii-asistenţi de la Curtea Constituţională cu o vechime totală în muncă de cel puţin 35 de ani, dintre care cel puţin 25 de ani realizată numai în aceste funcţii, se pot pensiona la împlinirea vârstei standard de pensionare prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii şi pot beneficia de o pensie de serviciu în cuantum de 55% din baza de calcul reprezentată de media indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi a sporurilor pentru care au fost reţinute contribuţii de asigurare socială realizate în ultimele 60 de luni de activitate înainte de data pensionării. Cuantumul net al pensiei de serviciu nu poate fi mai mare de 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate înainte de data pensionării.

Ce spera AUR să obțină prin supunerea la vot a moțiunilor în aceeași zi cu protestele. Planul eșuat al lui George Simion
Ce spera AUR să obțină prin supunerea la vot a moțiunilor în aceeași zi cu protestele. Planul eșuat al lui George Simion
Coaliția de guvernare PNL-PSD-USR-UDMR plus Minorități, condusă de premierul Ilie Bolojan, și-a asumat din nou răspunderea pe măsurile de austeritate, de data aceasta pe 5 pachete diferite...
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
AUR a anunțat că a depus cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan VIDEO
Alianța pentru Unirea Românilor a depus miercuri seară, 3 septembrie, în Parlament, patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. "Alianța pentru Unirea...
#CCR, #sesizare ICCJ, #pensionare magistrati, #pensii magistrati, #guvernul bolojan, #pachet 2 masuri fiscale, #motiune de cenzura , #justitie
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce rasturnare de situatie! Ianis Hagi s-a razgandit, pe ultima suta de metri
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"Battle of the Sexes": Aryna Sabalenka i-a dat raspunsul pe loc lui Nick Kyrgios

Ep. 124 Israelul ne avertizează că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cercetătorii au descoperit ce se află în centrul Pământului
  2. Un nou caz de violență domestică. Un bărbat și-a bătut soția și pe bunica acesteia. Ce a făcut Poliția
  3. CCR a anunțat când verifică legea prin care sunt modificate condițiile de pensionare pentru magistrați. ÎCCJ a făcut sesizare
  4. Un polițist din Cluj a plătit o femeie să facă sex cu el apoi a tâlhărit-o și a luat banii înapoi. După anchetă, s-a ales cu două dosare penale
  5. Un american a fost închis aproape 30 de ani pentru o crimă pe care nu a comis-o. O femeie și-a recunoscut vina, recent FOTO/VIDEO
  6. Școala după școală 2025–2026: Ghid de înscriere și lista școlilor participante din București
  7. Moldova a făcut strategia pentru aderarea la UE. Cum arată planul în 12 puncte al afaceriștilor și economiștilor
  8. Un economist educat în Elveția "turbează" că Europa nu înțelege cum Trump îl sabotează pe Putin. Trei măsuri care ruinează Rusia. "Riscă asta ca să îi distrugă pe muscali"
  9. Marele scandal agricol grecesc, pus la cale de elita politică și plătit de oameni obișnuiți
  10. Drone detectate la 36 de mile marine nord-est de Sulina. Armata a ridicat două avioane de luptă