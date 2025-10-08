Zi importantă pentru Bolojan. CCR analizează sesizările asupra legilor din pachetul 2 de măsuri fiscale

Autor: Maria Popa
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 07:34
CCR FOTO: ccr.ro

Curtea Constituţională a României (CCR) reia, miercuri, 8 octombrie, analiza proiectelor de lege pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri pentru reducerea deficitului, după ce la şedinţa din 24 septembrie a amânat o decizie în privinţa a patru dintre proiectele Guvernului, atacate de partidele din Opoziţie şi a proiectului din acelaşi pachet privind reforma pensiilor magistraţilor, contestat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Pe ordinea de zi a CCR de miercuri se află Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, care aduce modificări substanţiale condiţiilor de pensionare pentru magistraţi, obiecţia fiind formulată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

De asemenea, CCR va analiza Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, în ansamblu său, precum şi a dispoziţiilor art.I pct. 5 şi 6, art.III alin.(3), art.IV alin.(1) şi art.V alin.(1) şi (2) din lege, obiecţie formulată de un număr de 28 de senatori aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor şi, respectiv, de un număr de 51 de deputaţi aparţinând Grupurilor parlamentare ale Alianţei pentru Unirea Românilor, Partidului Oamenilor Tineri şi S.O.S. România şi obiecţia de neconstituţionalitate a Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, obiecţie formulată de un număr de 28 de senatori aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor şi, respectiv, de un număr de 73 de deputaţi aparţinând Grupului parlamentar al Alianţei pentru Unirea Românilor, Grupului parlamentar S.O.S. România şi al Grupului parlamentar Oamenilor Tineri.

În 24 septembrie, CCR a amânat o decizie privind Obiecţia de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei şi pe obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii, pe Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative şi cea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, depuse de Opoziţie.

Au fost, în schimb, respinse obiecţiile de neconstituţionalitate a Legii privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome.

