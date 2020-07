CCR dezbate conflictul constitutional dintre Parlament si Parchetul General, ivit dupa ce Senatul condus de Tariceanu nu l-a eliberat din functie pe un seanator PSD declarat incompatibil

In luna ianuarie presa dezvaluia ca fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu ALDE ), si senatorul PSD de Giurgiu, Cristian Marciu erau vizati de un dosar penal deschis de catre Parchetul General. Senatorul Marciu fusese declarat incompatibil de catre Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) in martie 2015, prin decizie definitiva, pentru ca a facut afaceri cu Consiliul Judetean Giurgiu, in perioada 2008-2012, el fiind consilier judetean. Potrivit legii, pentru acest lucru, Marciu trebuia sa piarda de indata orice functie publica si sa nu mai poata ocupa o alta, vreme de 3 ani.In martie 2017, la doi ani de la ramanerea definitiva a deciziei judecatoresti, ANI a cerut Senatului sa constate incetarea calitatii de senator a lui Cristian Marciu. Cu toate ca se implinesc 5 ani de la nerespectarea deciziei judecatoresti definitive a Inaltei Curti, Cristian Marciu este si acum senator PSD. Fostul presedinte al Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este vizat de acuzatiile de abuz in serviciu si uzurparea de calitati oficiale. El a fi refuzat vreme de doi ani si jumatate - intre data cererii ANI (6 martie 2017) si data demisiei sale de la conducerea Senatului (2 septembrie 2019) - sa puna in aplicare decizia Justitiei.Senatul considera ca nu i se poate impune o anumita conduita de votIn 29 mai, presedintele interimar al Senatului de atunci, social-democratul Robert Cazanciuc , a sesizat Curtea Constitutionala (CCR), la solicitarea lui Calin Popescu Tariceanu, revendicand un conflict juridic cu Ministerul Public, dupa ce procurorii au deschis un dosar penal in care este cercetat si liderul ALDE pe motiv ca ar fi refuzat punerea in aplicare a unei decizii definitive a Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) privind demiterea senatorului PSD Cristian Marciu, gasit incompatibil."Niciunui membru al Parlamentului nu ii poate fi impusa o anumita conduita in exercitarea optiunii de vot. Punerea la dispozitie a unor documente intocmite in timpul derularii dezbaterilor parlamentare in care este analizata orice solicitare a unei autoritati publice, reprezinta o forma de imixtiune si de incercare de control a activitatii si procedurilor parlamentare, in conditiile in care acestea se finalizeaza prin votul liber exprimat de senatori. si-a arogat competenta de a exercita un control judiciar asupra modului de derulare a unor proceduri parlamentare, realizate conform Regulamentului Senatului, de catre presedintele acestei Camere legislative, de Biroul permanent al Senatului, precum si de Comisia juridica, de numiri, disciplina, imunitati si validari. Actele procedurale indeplinite in conformitate cu prevederile regulamentelor parlamentare nu pot face obiectul controlului organelor Ministerului Public, acestea fiind modalitati prin care Camerele Parlamentului isi indeplinesc rolul constitutional si isi desfasoara lucrarile in temeiul si potrivit propriei autonomii organizatorice si functionale", se arata atunci in pozitia oficiala a Senatului.La randul sau, Calin Popescu Tariceanu a sustinut ca autoritatea judecatoreasca nu poate interveni asupra derularii unei proceduri regulamentare din Senat. "Consider ca acest amestec al unei structuri a Autoritatii Judecatoresti in derularea unei proceduri regulamentare in Senat nu este o simpla interferenta functionala in activitatea parlamentara a unei comisii permanente a Senatului, ci o incalcare grava a rolului constitutional al Parlamentului ca organism reprezentativ suprem al poporului", isi exprima fostul presedinte al Senatului pozitia intr-o adresa catre Biroul Permanent al Senatului