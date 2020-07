Curtea Constitutionala discuta marti mai multe exceptii privind operationalizarea si atributiile Sectiei Speciale

Modificari prin ordonante de urgenta

Sub lupa CJUE

Primul caz este cel al judecatorului Damian Dolache, condamnat definitiv la 10 luni de inchisoare cu amanarea aplicarii pedepsei pe un termen de supraveghere de 2 ani pentru savarsirea infractiunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului. Damian Dolache a ramas cu aceasta sentinta si la Inalta Curte, dupa ce Sectia Speciala a retras apelul. Dolache este in continuare judecator la Curtea de Apel Bucuresti.Al doilea caz este cel al judecatorului Bogdan Mateescu, membru CSM . In cazul acestuia, Sectia Speciala a cerut redeschiderea unei anchete care fusese clasata, in 2018, de DNA . In timpul judecarii redeschiderii anchetei, Mateescu a ridicat aceasta exceptie.In esenta, Inalta Curte a sesizat CCR cu modificarile aduse de coalitia PSD ALDE in cazul Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, dar mai ales prin modificarile facute de doua ordonante de urgenta: OUG nr. 90/2018 privind unele masuri pentru operationalizarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie si OUG nr.7/2019 de modificare a legilor Justitiei. Este vorba de doua ordonante de urgenta promovate de fostul ministru al Justitiei, Tudorel Toader , si adoptate de fostul premier Viorica Dancila In cazul lui Mateescu, magistratul a ridicat exceptiile care priveau intreg articolul 88 al Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, cele care vizau chiar operationalizarea Sectiei Speciale, realizata prin OUG 90/2018.In cazul lui Damian Dolache procurorul de sedinta, care era de la Parchetul General, a vizat in exceptiile ridicate fix articolul care dadea dreptul sefului Sectiei Speciale sa retraga apelurile in dosarele instrumentate anterior de DNA, DIICOT sau alte parchete competente.Articolul 88^8: Atributiile Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie sunt urmatoarele:d)In prezent, pe rolul Curtii de Justitie a UE se afla un numar de 4 cauze in care au fost formulate 7 intrebari preliminare vizand interpretarea dreptului Uniunii Europene raportat la o serie de aspecte referitoare la Sectia Speciala.Infiintarea acesteia a fost criticata de mai multe organisme internationale, de asociatiile de magistrate si de societatea civila.In plus, Ministerul Justitiei a pus in dezbatere publica un proiect de lege de desfiintare a Sectiei Speciale.