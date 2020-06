Judecatorii anuleaza interceptarile SRI intr-un megadosar de trafic de influenta in Justitie. Efectul deciziei CCR

Condamnari dure date la Brasov

Este vorba despre un caz in care sunt trimisi in judecata Flori Maior, sotia fostului deputat Dorin Lazar Maior, condamnata in prima instanta la 6 ani si 4 luni de inchisoare pentru cumparare de influenta, dar si George Costin, fost secretar de stat pentru problemele revolutionarilor, condamnat in prima instanta la 2 ani si 8 luni de inchisoare cu suspendare pentru complicitate la cumparare de influenta.Intr-un alt dosar, George Costin este condamnat definitiv la 3 ani cu suspendare pentru initiere sau constituire a unui grup infractional organizat, folosire a influentei si autoritatii in scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite in forma continuata si spalare a banilor in forma continuata.In faza de fond, Tribunalul Brasov a dat pedepse dure in acest caz. Unul dintre protagonistii principali ai dosarului, Horia Liviu Lascu, persoana care ar fi pretins ca ar avea cunostinte in justitie la cel mai inalt nivel si ar fi promis ca va interveni, prin persoanele pe care le cunoaste, pentru obtinerea unor solutii favorabile, a fost condamnat la 6 ani de inchisoare.Potrivit DNA, discutiile din acest caz vizau incluziv obtinerea rejudecarii dosarului lui Dorin Lazar Maior, fost deputat PDSR/PSD, fost lider al unor asociatii de revolutionari, condamnat la 7 ani de inchisoare in dosarul Romexterra.Unul dintre "clientii" retelei, Iulian Tiberiu Serban, a fost condamnat la 11 ani si 4 luni de inchisoare, dupa ce instanta a contopit si alte sentinte pe care le avea acesta. 7 persoane sunt judecate in acest dosar.Dupa cum aratam, cazul este in faza de apel la Curtea de Apel Alba Iulia. Pe 28 mai, instanta a constatat nulitatea absoluta a actelor de punere in executare a masurilor de supraveghere tehnica incuviintate de judecatori in anul 2015. Este vorba de masuri care fusesera aprobate de Curtea de Apel Brasov si Inalta Curte de Casatie si Justitie, potrivit portalului instantelor. Potrivit minutei, au fost excluse din materialul probator toate procesele-verbale de consemnare a activitatilor de supraveghere tehnica, constand in interceptarea comunicatiilor, supravegherile video, audio sau prin fotografiere in mediul ambiental a inculpatilor.Suportul tehnic in acest caz a fost realizat de Serviciul Roman de Informatii."In conformitate cu decizia nr. 22 din 18 ianuarie 2018 a Curtii Constitutionale dispune excluderea fizica de la dosar a tuturor mijloacelor de proba a caror nulitate a fost constatata, precum si a suportilor care contin rezultatul masurilor de supraveghere tehnica, inaintati Curtii de Apel Alba Iulia odata cu dosarul de urmarire penala: suportul optic, tip DVD-R, Verbatim cu seria constructiva 3358 457-REC 2488, inscriptionat 77/P/2015 si DNA - STBV/1534-MS/DVD/2015. Definitiva," este decizia Curtii de Apel Alba Iulia.Procesul continua la aceasta instanta, urmatorul termen de judecata este stabilit pe 4 iunie.Trebuie spus ca, in 2018, intr-un proces inedit, patru persoane judecate in acest caz au cerut in instanta anularea Protocolului de cooperare 00750/04.02.2009 semnat de SRI cu Parchetul General. Solicitarea a fost respinsa ca inadmisibila, dar decizia a fost contestata la Inalta Curte.