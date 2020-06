Orban, intrebat daca va ataca la CCR dublarea alocatiilor: Vom indrepta orice masura care nu este susenabila

Ziare.

com

"Nu mai votati astfel de acte normative, nu mai votati pomeni, acte normative pentru care nu exista resurse financiare", le-a transmis Orban parlamentarilor, afirmand ca va "indrepta orice masura care nu este susetenabila din punct de vedere economic".Premierul a fost intrebat, vineri, daca ia in calcul sa atace la Curtea Constitutionala dublarea alocatiilor votata de Parlament si a raspuns "Suntem in analiza si raspunsul pe care vi-l dau este foarte clar: suntem un guvern responsabil. Tot ceeea ce voteaza Parlamentul de o bucata de timp nu are nicio legatura cu realitatea economica din Romania, noi si noi acte normative care genereaza scaderi de venituri, noi cheltuieli pentru buget si care risca sa arunce Romania in haos. Nu este normal".Premierul le-a transmis un mesaj parlamentarilor: "Fac apel la responsabilitate catre membrii Parlamnetului. Nu mai votati astfel de acte normative, nu mai votati pomeni, acte normative pentru care nu exista resurse financiare. Si asa Romania este intr-o situatie mai deficila pentru ca am mostenit un deficit si grave dezechilibre financiare si expunerea noastra la criza este mult mai mare".Orban sustine ca Guvernul are pregatit un amplu program de relansare economkica, dar care nu poate fi pus in practica din cauza blocajului creat de Parlament, dominat de PSD."Nu putem sa punem in practica acest pachet atata timp cat o majoritate parlamentara condusa de PSD ne genereaza noi si noi poveri. (...) Vom indrepta orice masura care nu este susenabila din punct de vedere economic", a mai afirmat Ludovic Orban.Parlamentul a respins, miercuri, amanarea dublarii alocatiilor copiilor pana la 1 august , propusa de Guvern.Pentru Legea de respingere a OUG 2/ 2020 au votat 206 de parlamentari, iar 98 s-au abtinut.