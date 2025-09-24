George Simion, după amânarea deciziilor CCR: Nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca!”

George Simion, după amânarea deciziilor CCR: Nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca!”
George Simion FOTO captură video Facebook /George Simion

Președintele AUR, George Simion, avertizează amânările decise de CCR vin pe fondul dorinței Guvernului de a cosmetiza cifrele a nu primi o sancțiune și mai dură de la Bruxelles, în condițiile în care, susține el, țara va intra în incapacitate de plată.

Liderul AUR susține că judecătorii CCR au amânat o decizie pe legea pensionării magistraților și pe alte 3 legi din Pachetul 2, pentru a oferi un răgaz Guvernului să treacă de viitoarea ședință EcoFin.

„Văd că tot nu reușiți să vă înțelegeți în coaliția asta ”racu, broasca și cu știuca! Pentru judecători și pentru legile de la CCR ați obținut o amânare fix cât să treceți de la ședința de la EcoFin, ca să nu fiți sancționați. Da, voi pentru că intrați în incapacitate de plată. Ați oprit activitatea firmelor, ați încetinit activitățile firmelor și multe firme s-au mutat din țara noastră. Veți avea o colectare din ce în ce mai proastă în al treilea trimestru și acum dacă dați legi pentru avocați, pentru judecători, pentru diverse categorii sociale și așteptați să se mai învârtă roata și să nu se întâmple nimic. Trebuie să fiți responsabili cu toții pentru ceea ce ați votat!”, a spus George Simion, în plenul Camerei Deputaților.

Ce a decis CCR

Curtea Constituțională a României s-a reunit, miercuri, 24 septembrie, la ora 10:00, pentru a dezbate nouă sesizări care vizează legile din al doilea pachet de reforme pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea.

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), SOS România și Partidul Oamenilor Tineri (POT) au depus opt dintre contestații, acuzând lipsa dezbaterii parlamentare și afectarea stării economice a românilor.

CCR a amânat majoritatea sesizărilor, inclusiv pe cea formulată de Înalta Curte de Casație și Justiție asupra legii de modificare a pensiilor de serviciu, singurul proiect adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului fără a fi urmat de o moțiune de cenzură.

Curtea Constituțională a României a respins, cu unanimitate de voturi, obiecțiile de neconstituționalitate formulate de mai mulți senatori și deputați aparținând Alianței pentru Unirea Românilor, S.O.S. România și Partidului Oamenilor Tineri, constatând că Legea privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în ansamblul său, este constituțională. Este singura lege pe care CCR s-a pronunțat astăzi, restul fiind amânate pentru 8 octombrie.

