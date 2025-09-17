CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a comunei Moara, județul Suceava.

Judecătorii constituționali au constatat că articolul 1 din actul normativ este neconstituțional, întrucât reglementarea este imprecisă și afectează regimul juridic al proprietății private a statului.

„Reglementarea imprecisă a transferului terenului, în suprafață de 2,24 ha, situat în intravilanul localității Bulai, comuna Moara, afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a proteja interesele naționale în activitatea economică și creează premisele încălcării principiului autonomiei locale”, se arată în rezumatul deciziei CCR.

Instanța constituțională a subliniat că legea nu corelează dispozițiile privind transferul gratuit al terenului cu normele în vigoare din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Totodată, CCR a precizat că transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil din proprietatea statului reprezintă un act de dispoziție și de putere, iar decizia de oportunitate aparține Parlamentului, cu condiția reglementării unor garanții clare pentru realizarea obiectivului de investiție și protejarea proprietății publice.

Curtea a mai arătat că lipsa unui acord explicit al unității administrativ-teritoriale vizate – respectiv o hotărâre a Consiliului Local Moara – creează premisele încălcării principiului autonomiei locale.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat pentru data de 8 octombrie 2025:

- obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, obiecție formulată de Președintele României;

- obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, obiecție formulată de Președintele României.

