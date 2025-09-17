CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 17 Septembrie 2025, ora 15:44
1542 citiri
CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
Nicușor Dan, președintele României FOTO Facebook/Nicușor Dan

Curtea Constituțională a României (CCR) a admis, cu unanimitate de voturi, obiecția de neconstituționalitate formulată de Președintele României privind Legea pentru trecerea unui imobil din proprietatea privată a statului și administrarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Suceava în proprietatea publică a comunei Moara, județul Suceava.

Judecătorii constituționali au constatat că articolul 1 din actul normativ este neconstituțional, întrucât reglementarea este imprecisă și afectează regimul juridic al proprietății private a statului.

„Reglementarea imprecisă a transferului terenului, în suprafață de 2,24 ha, situat în intravilanul localității Bulai, comuna Moara, afectează regimul juridic privind proprietatea privată a statului, prejudiciază rolul statului de a proteja interesele naționale în activitatea economică și creează premisele încălcării principiului autonomiei locale”, se arată în rezumatul deciziei CCR.

Instanța constituțională a subliniat că legea nu corelează dispozițiile privind transferul gratuit al terenului cu normele în vigoare din Legea nr. 45/2009 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești”.

Totodată, CCR a precizat că transmiterea cu titlu gratuit a unui bun imobil din proprietatea statului reprezintă un act de dispoziție și de putere, iar decizia de oportunitate aparține Parlamentului, cu condiția reglementării unor garanții clare pentru realizarea obiectivului de investiție și protejarea proprietății publice.

Curtea a mai arătat că lipsa unui acord explicit al unității administrativ-teritoriale vizate – respectiv o hotărâre a Consiliului Local Moara – creează premisele încălcării principiului autonomiei locale.

Decizia CCR este definitivă și general obligatorie.

În aceeași ședință, Curtea Constituțională a amânat pentru data de 8 octombrie 2025:

- obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, obiecție formulată de Președintele României;

- obiecția de neconstituționalitate a Legii pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținut comunităților cetățenilor aparținând minorităților naționale din România, pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, obiecție formulată de Președintele României.

Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu
Noi aeronave și efective militare ale SUA vor fi dislocate în România. Președintele Nicușor Dan informează Parlamentul că a aprobat suplimentarea forțelor la Baza Mihail Kogălniceanu
Președintele Nicușor Dan a aprobat suplimentarea forțelor la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, inclusiv aeronave ISR, de realimentare și protecția forței, ca răspuns la amenințările...
Celebrul Garry Kasparov, critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că legitimează atacurile aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei
Celebrul Garry Kasparov, critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că legitimează atacurile aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei
Celebru șahist Garry Kasparov, opozant declarat al lui Vladimir Putin, l-a criticat pe președintele României, Nicușor Dan, din cauză că nu este de acord cu instituirea unei zone de...
#CCR, #Nicusor Dan, #neconstitutionalitate , #stiri Nicusor Dan
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Simptomele infectiei cu Candida Auris, ciuperca rezistenta care se raspandeste rapid in Europa
DigiSport.ro
Lovitura de proportii: si-au demis antrenorul la miezul noptii si au batut palma cu Jose Mourinho
ObservatorNews.ro
Un administrator de blocuri din Cluj-Napoca a pagubit mai multi locatari cu aproape 1 milion de lei

Ep. 130 - Călin Georgescu - 6 capete de acuzare!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. CCR i-a dat dreptate lui Nicușor Dan și a declarat neconstituțional transferul unui teren
  2. Partidul Uniunea Populară Social Creştină îşi schimbă numele şi identitatea vizuală în urma Congresului Naţional
  3. Lider PSD: „Oare premierul Bolojan se uită pe cifre atunci când nu e ocupat să se admire în oglindă, încruntat și supărat pe viață, tăind cu barda?”
  4. Banii țării în criză sau reformă? Nazare: „Trecem printr-o schimbare profundă în modul în care gestionăm finanțele publice”
  5. George Simion, indignat după trimiterea în judecată a lui Călin Georgescu: „Încearcă să compileze niște motive care să stea în picioare pentru anularea alegerilor”
  6. Senator PSD, gând la gând cu AUR. Solicită audierea ministrului Mediului invocând aceleași motive ca în moțiunea de cenzură depusă de partidul condus de George Simion
  7. Ministrul Agriculturii a descoperit de ce crește deficitul: Oamenii mănâncă avocado. "Dacă nu vrem să mâncăm roșii cu brânză de la țăranii români..."
  8. Celebrul Garry Kasparov, critici la adresa lui Nicușor Dan, pe care îl acuză că legitimează atacurile aeriene ale Rusiei împotriva Ucrainei
  9. Analist: „E momentul ca unii politicieni să se întrebe dacă tăcerea lor nu a favorizat războiul hibrid al Rusiei”
  10. Ancheta la Iași, după o sesizare că cetățeni moldoveni fac campanie partidului lui Igor Dodon înaintea alegerilor parlamentare de la Chișinău