Instanta suprema sesizeaza CCR in legatura cu modificari ale Codului penal prin care criminalii si violatorii nu mai pot fi liberati conditionat

Potrivit unui comunicat al ICCJ, in Sectiile Unite, cu respectarea cerintelor de cvorum, s-a decis sesizarea Curtii Constitutionale a Romaniei pentru controlul constitutionalitatii, inainte de promulgare, a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal."Obiectia de neconstitutionalitate priveste atat actul normativ in intregime, cat si unele dispozitii specifice ale acestuia, retinandu-se vicii de neconstitutionalitate de natura extrinseca si intrinseca", se arata in comunicat.Sectiile Unite au retinut ca se impune sesizarea CCR deoarece, sub aspect extrinsec, sunt incalcate prevederile din Constitutie referitoare la principiul bicameralismului, forma adoptata de Camera Deputatilor continand o modificare de esenta in materia liberarii conditionate prin care se exclude vocatia la liberare conditionata a persoanelor condamnate pentru savarsirea anumitor infractiuni, desi aceasta modificare nu a format obiectul dezbaterii si adoptarii in Senat, care a fost prima Camera sesizata."Sub aspect intrinsec: sunt incalcate dispozitiile art. 1 alin. (5) din Constitutie referitoare la exigentele privind calitatea legii (...), intrucat excluderea de la liberare conditionata a persoanelor condamnate pentru savarsirea infractiunilor prevazute in art. 214 - 216 din Codul penal si mentinerea beneficiului liberarii conditionate pentru infractiuni contra persoanei a caror gravitate rezulta din prevederea unor limite de pedeapsa net superioare este de natura sa afecteze coerenta legislatiei penale, intr-o maniera incompatibila cu exigentele legii fundamentale. Spre exemplu, persoana condamnata pentru folosirea serviciilor victimei traficului de persoane sau a traficului de minori (...) ar fi astfel exclusa de la vocatia la liberare conditionata, desi persoana care savarseste infractiunea mai grava de trafic de persoane sau de trafic de minori ar putea beneficia de liberarea conditionata", precizeaza ICCJ.