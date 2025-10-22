Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”

Autor: Monica Vasilescu
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 20:25
Influențe PSD la CCR. Analist: „Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție. De acolo pleacă informații”
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu FOTO Hepta

Reforma pensiilor magistraților, una dintre cele mai importante inițiative ale Guvernului condus de Ilie Bolojan, a devenit subiectul unei dispute politice puternice între partidele din coaliție, după ce legea nu a trecut de Curtea Constituțională a României (CCR). Deși motivarea Curții a vizat aspecte de formă - absența avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că știe „pe surse” că judecătorii CCR ar fi respins legea și pe fond, sugerând existența unor informații din interiorul instituției.

Declarațiile lui Grindeanu au stârnit întrebări cu privire la posibilele legături ale PSD cu sistemul de Justiție, mai ales în condițiile în care patru dintre membrii actuali ai CCR au fost numiți de Partidul Social Democrat în ultimele legislaturi. Sorin Grindeanu nu a precizat care sunt sursele sale și nici dacă ar fi vorba despre unul dintre acești judecători, însă afirmațiile sale sugerează accesul la informații confidențiale din interiorul Curții.

În urma deciziei CCR, tensiunile din coaliția de guvernare s-au amplificat. Marți, PSD a părăsit discuțiile privind reformele sistemului de pensii, acuzând o „abordare unilaterală” din partea premierului. Social-democrații cer acum înființarea unui grup de lucru la nivelul liderilor coaliției, care să rescrie legea și să stabilească noi criterii pentru pensiile de serviciu. De cealaltă parte, premierul Ilie Bolojan insistă că reforma trebuie coordonată direct de la nivelul Guvernului, fără ingerințe politice. În timp ce liberalii cer o reformă reală, cu reducerea privilegiilor, PSD pare să prefere o soluție negociată „cu sistemul”, ceea ce ar putea menține influențele tradiționale asupra Justiției.

Politologul prof. univ. dr. Sergiu Mișcoiu, cadru didactic la Facultatea de Studii Europene din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a comentat într-o analiză pentru Ziare.com posibilele influențe politice ale PSD la CCR.

„Partidul Social Democrat are informații din interiorul Curții Constituționale”

Potrivit profesorului Sergiu Mișcoiu, formațiunea condusă de Sorin Grindeanu ar deține „legături la cel mai înalt nivel” în instituțiile-cheie ale justiției.

„Partidul Social Democrat are legături la cel mai înalt nivel în sistemul de justiție, în Înalta Curte, în Consiliul Superior al Magistraturii, de acolo pleacă informații, pentru că, de exemplu, amenințarea domnului Grindeanu cum că s-ar putea ca reforma să se împotmolească și de aici înainte este o amenințare care totuși dezvăluie faptul că Partidul Social Democrat are informații din interiorul Curții Constituționale, știind că există poate intenția de a bloca și pe fond, nu doar pe formă, altfel cum de știa domnul Grindeanu ceea ce urma să se întâmple cu această lege?”, a opinat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

PSD, partener problematic în reforme

Analistul politic a afirmat că PSD folosește o strategie dublă, prin care mimează cooperarea în cadrul coaliției de guvernare, dar în același timp sabotează indirect reformele esențiale pentru modernizarea sistemului de justiție.

„Ori, este limpede de că avem o tactică și ea face astfel încât Partidul Social Democrat să nu fie din acest punct de vedere, un partener de încredere”, a menționat Sergiu Mișcoiu pentru Ziare.com.

Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Bolojan știa că legea pensiilor speciale nu are avizul CSM, obligatoriu pentru succesul la CCR. Documentul de la Ministerul Justiției și declarațiile oficiale
Legea privind pensiile speciale ale magistraților a picat cu „5-4” la CCR, după ce Curtea a stabilit că inițiativa nu îndeplinește un criteriu esențial: existența avizului Consiliului...
"Injustiția" legată de pensiile magistraților trebuie rezolvată cât mai repede, cere Sorin Grindeanu. Cum vede ideea unei modificări a legii de organizare și funcționare a CCR
"Injustiția" legată de pensiile magistraților trebuie rezolvată cât mai repede, cere Sorin Grindeanu. Cum vede ideea unei modificări a legii de organizare și funcționare a CCR
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, 22 octombrie 2025, că nu exclude ideea de a fi modificată legea de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale a...
