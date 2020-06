CCR declara neconstitutionala o prevedere esentiala din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor: Transferurile magistratilor, aruncate in aer

Iata decizia CCR:

Ce prevede articolul declarat neconstitutional

"Aceste transferuri din CSM se faceau la bunul plac, unii magistrati asteptau mai multe luni pana se lua in discutie solicitarea lor. Intre timp, erau puse pe ordinea de zi alte cereri de transfer. In acest moment, practic toate regulamentele ce adauga la lege pe aspecte esentiale din cariera magistratilor sunt neconstitutionale. La fel si regulamentele Inspectiei Judiciare," explica surse din magistratura pentru Ziare.com.Decizia CCR este definitiva si general obligatorie si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantei de judecata care a sesizat Curtea Constitutionala, respectiv Inalta Curte de Casatie si Justitie.Urmeaza ca Legiuitorul- Guvernul prin OUG, sau Parlamentul - printr-un proiect legislative, sa remedieze aceasta situatie.Articolul 60 din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor:(1) Transferul judecatorilor si procurorilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, cu avizul consultativ al presedintelui instantei sau al procurorului sef al parchetului corespunzator.(2) Transferul nu se poate face la instante sau parchete de nivel superior celor la care judecatorul sau procurorul are dreptul sa functioneze, potrivit legii.(3) Normele de reglementare a procedurii transferului se stabilesc prin regulamente elaborate de sectiile corespunzatoare ale Consiliului Superior al Magistraturii.