Dorneanu, despre posibila imunitate a judecatorilor CCR: Nu tindem spre o superimunitate despre care se vorbeste in strada

Presedintele CCR, Valer Dorneanu, a declarat, marti, ca nu a vazut prevederile proiectului de lege care ar lasa la votul plenului Curtii urmarirea penala sau arestarea preventiva a unui judecator constitutional.

Acesta a precizat ca nu doreste o "superimunitate" si asteapta sa vada ce se va intampla cu proiectul.

"Nu am vazut (proiectul - n.red.) Am primit de la ministrul pentru relatia cu Parlamentul astazi acea propunere, care nu stiu de la cine vine. (...) N-as putea sa va spun pentru ca nu am vazut concret. Oricum, nu a pornit de la noi", a spus presedintele CCR.

El a precizat ca nu poate comenta si pentru ca proiectul va ajunge, probabil, la o verificare de constitutionalitate.

"Nu pot fi atat de nesincer sa spun ca nu ne gandim la toate ipotezele care ne asteapta, dar nu va pot povesti dumneavoastra aceste stari de spirit ale noastre. Oricum, nu tindem spre o superimunitate despre care se vorbeste in strada", a mai spus Dorneanu.

Deputatul minoritatilor nationale Adnagi Slavoliub a depus, la Parlament, o propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale care sporeste imunitatea judecatorilor CCR si care prevede ca acestia nu vor putea fi urmariti penal, retinuti sau arestati fara incuviintarea a doua treimi din membrii Curtii.

Amintim ca singurul judecator al CCR care a avut probleme la DNA a fost Toni Grebla.

