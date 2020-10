Eurodeputat, dupa ce "DNA-ului padurilor" a fost declarat neconstitutional: CCR nu a vazut ca majoritatea parlamentara PSD a adoptat zeci de legi intr-un orb bugetar total

"Un << headline >> din presa mi-a atras atentia: CCR a publicat motivarea deciziei de respingere a DNA-ului padurilor! Surpriza: motivul e lipsa indicarii unei surse certe de finantare! Majoritatea parlamentara PSD a adoptat zeci si zeci de legi intr-un orb bugetar total, unele dintre ele cu grevarea unor proportii covarsitoare ale bugetului de stat. CCR nu le-a vazut pe acelea. Dar iata ca au gasit de cuviinta sa respinga DNA-ul padurilor pe acest motiv, o structura menita sa dea coerenta actiunii statului de lupta impotriva defrisarilor ilegale din padurile tarii.In 2016, m-am dus la Ministerul de Interne cu trei prioritati, pe care mi le-am asumat in prima conferinta de presa din ziua investiturii: alegeri corecte si bine organizate, reorganizarea DIPI si combaterea taierilor ilegale de padure. Am impus atunci controale incrucisate in toata tara, cu echipe mixte care se "pazeau" unii pe altii sau, mai bine spus, unii de altii. Rezultatele s-au vazut imediat: in fiecare zi erau detectate fie locuri in care se taia ilegal, fie transporturi ilegale de masa lemnoasa, numarul de sesizari intre organele implicate a crescut, iar pretul lemnului de foc a luat-o in sus tocmai pentru ca nu se mai gasea pe piata lemnul ilegal", a scris Dragos Tudorache vineri pe Facebook El a adaugat ca reforma CCR este urgenta, in contextul in care Curtea a devenit "atat de fatis partinica politic"."Sunt multe de facut pe zona de protejare a padurilor, inclusiv prin a asigura o alternativa viabila milioanelor de romani care se incalzesc in continuare cu lemne. Dar preocuparea de astazi e legata mai degraba de aceasta Curte Constitutionala, devenita atat de fatis partinica politic, incapabila sa isi mai satisfaca de o maniera rezonabila rolul sau constitutional de arbitru intre puterile statului.Imi cantaresc bine cuvintele, pentru ca nu vreau sa slabesc in niciun fel autoritatea institutiilor noastre fundamentale. Dar chiar cred ca reforma constitutionala - si, in cadrul ei, reforma CCR - devine cat se poate de urgenta. Am propus deja liniile mari de directie pentru o asemenea reforma, tot ce sper este ca presedintele si viitorii nostri parteneri la guvernare sa inteleaga la fel sensul urgentei acestei reforme si continutul sau", a conchis Tudorache.Curtea Constitutionala a motivat, vineri, decizia prin care a admis sesizarea Guvernului pe legea USR care prevede infiintarea DNA al padurilor. Judecatorii CCR argumenteaza ca actul normativ a fost adoptat de Parlament are o sursa de finantare incerta, lucru care incalca prevederile constitutionale.