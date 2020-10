Fostul judecator CCR, Maya Teodoroiu, pe listele PSD pentru Senat. In 2018, ea a fost pentru anularea sentintelor date de completurile de cinci judecatori

"Ma bucura acest lucru. Este un specialist chiar in domeniul justitiei. Am inteles ca o sa candideze chiar la Senat, cap de lista. Ma bucura aceasta candidatura. O alta nemembra a PSD si o specialista, doamna. Presupun ca nu are nimeni ce sa ii reproseze", a afirmat Marcel Ciolacu, luni intr-o conferinta de presa la sediul partidului din Kiseleff.La finalul lunii ianuarie, premierul Orban a decis, la propunerea ministrului de Externe, inlaturarea Simonei Maya Teodoriu din functia de Agent guvernamental al Romaniei la CEDO In februarie 2015, Simona Maya Teodoroiu a fost propusa de PSD si a ocupat ulterior locul ramas liber prin plecarea lui Toni Grebla de la Curtea Constitutionala. Dupa expirarea mandatului, ea a fost numita in septembrie 2019 de fostul premier Viorica Dancila in functia de Agent guvernamental al Romaniei la CEDO.Maya Teodoroiu a ocupat, printre altele, functia de membru al Curtii Constitutionale in perioada februarie 2015 - iunie 2019, fiind numita de Senat pe restul de mandat ramas de la Toni Grebla.La CCR ea a fost, printre altele, raportor in cazul asupra caruia Curtea a decis, in noiembrie 2018, ca exista conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si Inalta Curte de Casatie si Justitie pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Potrivit deciziei Curtii, completurile de cinci judecatori de la instanta suprema trebuie refacute.Anterior, Simona-Maya Teodoroiu a fost secretar de stat la Ministerul Justitiei.