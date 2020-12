Judecatorii ICCJ decid joi sesizarea CCR pe proiectul lui Radulescu "Mitraliera" care scapa evazionistii de inchisoare daca achita prejudiciul

Proiectul initiat de fostul deputat PSD Cristian Radulescu , zis "Mitraliera", a fost adoptat marti, 15 decembrie, in ultima zi a sesiunii Camerei Deputatilor din actualul mandat "In conformitate cu dispozitiile art.32 alin.(1) si (4) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, la data de 17 decembrie 2020, orele 14:00, la sediul din Str. Batistei nr.25, judecatorii instantei supreme sunt convocati pentru constituirea in Sectii Unite in vederea exercitarii atributiei prevazuta de dispozitiile art. 25 lit. c) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv, sesizarea Curtii Constitutionale in vederea exercitarii controlului de constitutionalitate, inainte de promulgare, asupra Legii privind modificarea si completarea Legii 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale (PL-x 354/2018/2020)", a transmis, miercuri, ICCJ.Proiectul mai prevede ca, daca in cursul urmaririi penale sau in cursul judecatii pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive, prejudiciul produs prin comiterea faptei, majorat cu 20% din baza de calcul, la care se adauga dobanzile si penalitatile este acoperit integral, fapta nu se mai pedepseste".Proiectul de lege a fost adoptat de Camera cu 195 de voturi "pentru", 72 "impotriva" si 19 abtineri.