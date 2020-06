Judecatorul CCR, Gheorghe Stan, cere CSM sa-i rezerve un post de procuror la Parchetul General pentru urmatorii 8 ani

A incercat si la Sectia Speciala

Cererea magistratului urmeaza sa fie pusa in discutie pe 16 iunie de Sectia pentru procurori din CSM. Mandatul unui judecator la CCR este de 9 ani, iar Gheorghe Stan a fost numit in aceasta functie iunie 2019. Mandatul sau la CCR expira in 2028.Gheorghe Stan a fost sustinut in aceasta functie de PSD . Inainte de numirea in CCR, procurorul, fost adjunct al sefului Inspectiei Judiciare, fost sef al SIIJ, si-a dat demisia din magistratura.La sfarsitul anului trecut, Gheorghe Stan a cerut fara succes Plenului CSM rezervarea unui post de procuror la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ), denumita Sectia Speciala (SS), pana la incetarea mandatului de judecator la CCR.Decizia a fost luata cu 9 voturi pentru "Respingere", 5 voturi pentru "Admitere" si 1 vot pentru "Admitere" la alta unitate de parchet.Citeste si: Surprizele din dosarul de studii al sefului Sectiei Speciale, propus de PSD ca judecator la CCR