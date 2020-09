Ministerul Justitiei: Cursurile INM vor dura doi ani, Parchetul European intra in legislatie, plus masuri temporare de siguranta in tribunale

Justitie in pandemie

Cursurile la INM, durata doi ani

Punerea in aplicare a legislatiei cu privire la Parchetul European

Proiectul introduce masuri specifice si temporare in cadrul procedurilor civile si penale, menite, pe de o parte sa protejeze sanitar participantii la activitatile judiciare (cetateni justitiabili, magistrati avocati , personal de specialitate etc) si, pe de alta parte, sa asigure desfasurarea acestor proceduri intr-un mod nestingherit.Proiectul include o serie de reguli de procedura care au mai functionat temporar pe durata decretelor prezidentiale privind starea de urgenta, dar si unele noi privind desfasurarea unor acte de procedura la distanta, prin intermediul tehnologiilor.De exemplu, proiectul introduce ca reguli temporare, pe durata starii de alerta, in materie civila: -cand este posibil, cu acordul partilor, instantele judecatoresti pot hotari ca sedintele de judecata sa se desfasoare prin mijloace de telecomunicatie audiovizuala;-cel care asista sau reprezinta partea, traducatorul sau interpretul poate participa la sedinta de judecata desfasurata prin mijloacele amintite, chiar fara a fi prezent fizic langa parte;-lista proceselor intocmita pentru fiecare sedinta de judecata va cuprinde, de regula, si intervalele orare orientative pentru strigarea fiecarei cauze in parte, citatia cuprinzand mentiunea corespunzatoare;-pentru judecarea proceselor, instantele judecatoresti, tinand seama de imprejurari, pot fixa termene scurte, inclusiv de la o zi la alta sau chiar in aceeasi zi;In materie penala: posibilitatea ca persoanele private de libertate (arestate preventiv, aflate in executarea unei pedepse privative de libertate sau a unei masuri educative privative de libertate) sa fie audiate prin videoconferinta la locul de detinere fara a fi necesar acordul acestora, daca organul judiciar apreciaza ca audierea prin acest mijloc nu aduce atingere bunei desfasurari a procesului ori drepturilor si intereselor partilor; posibilitatea ca alte persoane decat cele private de libertate sa fie audiate si prin videoconferinta, insa numai cu acordul acestora, aspect care le va fi adus la cunostinta fie cu ocazia primei audieri, fie printr-o instiintare comunicata telefonic, prin e-mail sau prin alte asemenea mijloace, persoana in cauza fiind intrebata daca isi manifesta acordul in acest sens."Ne-am propus sa facem "viata mai usoara" si celor care se judeca, cetatenilor si persoanelor juridice, dar si magistratilor si avocatilor implicati in actul de justitie . Pe langa constructiile legislative imaginate in minister, am primit idei si de la unele asociatii ale magistratilor. Probabil ca vom cuprinde in proiect si alte idei primite in dezbaterea publica. Proiectul "Justitie in Pandemie" este astfel lansat in dezbatere publica", a declarat ministrul Catalin Predoiu Proiectul pune in acord legislatia in materia concursurilor de admitere in magistratura, de admitere la Institutul National al Magistratuirii, de absolvire a Institutului si a examenului de capacitate cu Decizia Curtii Constitutionale nr. 121/2020.Alte noutati prezentate de proiect:- stabilirea la 2 ani a duratei cursurilor la Institutul National al Magistraturii in anii 2020 si 2021;- stabilirea la 1 an a duratei stagiului judecatorilor si procurorilor care au fost admisi la Institutul National al Magistraturii in anii 2020 si 2021;- dupa afisarea rezultatelor definitive ale concursului, candidatii admisi dupa cele doua etape ale concursului vor fi verificati sub aspectul indeplinirii conditiei bunei reputatii;- verificarea conditiei de a fi apt din punct de vedere psihologic se realizeaza anterior sustinerii probei interviului, in cazul concursului de admitere in magistratura si la INM;- introducerea posibilitatii contestarii probei interviului in cazul concursului de admitere in magistratura si la INM."Proiectul nu se limiteaza la emanciparea unor reguli de desfasurare a concursurilor la INM de la rang de regulament CSM la rang de lege, asa cum a cerut decizia CCR . Adaugam si alte reforme in acest proiect, deplasand centrul de greutate al procesului de selectie catre INM, asa cum este si normal, tinand cont de rolul constitutional limitat al CSM si de functia sa constitutionala esentiala, de garant al independentei Justitiei. CSM este garantul independentei justitiei, INM este institutia specializata care asigura selectia si pregatirea viitorilor magistrati. Proiectul "INM" a fost dezbatut public si avizat cu observatii de catre CSM, se afla in circuitul de avizare inter- ministerial si va fi inaintat catre Guvern", a precizat ministrul Justitiei.Fiind vorba de o institutie noua, practic intreg proiectul prezinta caracter de noutate, Expunerea de motive si cuprinsul Proiectului de lege, ambele anexate prezentului comunicat, fundamentand si prevazand, printre altele, structura suport a Parchetului European in Romania, care este stabilita in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ( DNA ), statutul procurorului european delegat, respectiv, al procurorului european, dispozitii privind competenta instantelor de judecata etc."Un al doilea proiect lansat astazi este cel privind Parchetul European. Aceasta institutie va opera si in Romania, dupa ce va fi pusa in functiune oficial si efectiv. Proiectul "EPPO" isi propune sa asigure sprijinul operatiunilor Parchetului European in Romania prin DNA, pastrand in acelasi timp independenta DNA si functionalitatea sa pentru propriile anchete. E un proiect echilibrat. El trebuie adoptat cat mai repede, pentru a avea disponibil cadrul normativ romanesc in paralel cu operationalizarea la nivel european. La fel procedeaza si celelalte state membre ale Uniunii Europene. Proiectul "EPPO" a parcurs etapa dezbaterii publice si se afla de cateva zile pe circuitul de avizare, inclusiv CSM, urmand sa fie inaintat ulterior Guvernului", a precizat ministrul.Ministrul Justitiei a precizat ca roiectele privind "Legile Justitiei" vor fi lansate in partea a doua a lunii septembrie.